11國公布TPP最終版本：多項美國力主的規則被擱置

摘要：美國高調退出後，TPP 剩餘 11 國發布了貿易協議的最終版本，將於 3 月 8 日在智利簽署，最快今年底部署實施，多項美國曾力主的規則被擱置。此前有保留態度的加拿大轉為全面支持，日本和紐西蘭高官都表示，美國要想重新加入此協議沒那麼簡單。

在美國於川普上任第一周退出協議後，占全球 GDP 規模被削減了 2/3 的跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP）還是順利發布了最終版本，並將於 3 月 8 日在智利首都簽署。目前成員國包括日本、加拿大、澳洲、汶萊、智利、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡和越南。

最終版 CPTPP 協議：暫時擱置美國支持的事項

據路透社，最終版協議中有超過 20 項條款被暫時擱置或修改，包括了之前應美國要求加入的知識產權從嚴保護規則，特別是針對藥品的知識產權，令擔心藥品成本被抬升的成員國鬆了一口氣。

該協定旨在為亞太地區一些高速增長的經濟體消除貿易壁壘，成員國占全球 GDP 總量逾 13%，經濟規模共計 10 兆美元，美國若加入則占比高達 40%。但川普去年 1 月以保護美國就業為由退出了協議，兌現了他在競選時將 TPP 稱為「災難」和「強暴美國」的承諾。

在美國退出後，日本和加拿大儼然成為了帶領國，但加拿大去年 11 月在越南談判時沒有簽署原則協議。為了解決該國的顧慮，CPTPP 的最終版本包含了一份附件，旨在解決日本和加拿大之間的汽車行業非關稅壁壘問題，順利贏得了加拿大對協議的支持。

談判始於 2015 年 10 月的 TPP 貿易協定在 1 月達沃斯論壇前便敲定了最終細節，並由加拿大總理特魯多在論壇主旨演講期間宣布即將簽署的消息，多國貿易高官預計會在 2018 年底或 2019 年上半年正式實施，目前在至少六個國家通過了立法層面的審核。

多國高官：美國重新加入的難度很高

新西蘭貿易部長帕克（David Parker）在周三最終版內容發布後表示，協議順利簽署是抗衡美國日漸升溫保護主義的一種手段，在世界貿易組織（WTO）規定的有效運行被日益挑戰時，CPTPP 變得更為重要。他還強調，「未來幾年」美國重新加入「基本不可能」，因為無法保證所有成員國達成對已擱置條款的共識。

川普在 1 月出席達沃斯論壇期間表示，TPP（跨太平洋夥伴關係協定）的構建方式太糟糕，如果美國能達成「明顯更好」的協議，會重新考慮 TPP，並對此持開放態度。

目前來看，日本較為歡迎美國重新加入 TPP，但表示再談判難度很高。日本 TPP 首席談判代表 Kazuyoshi Umemoto 周二曾表示，歡迎美國態度轉變，但在目前這個時點重新談判非常困難，畢竟最終細節在達沃斯論壇前就敲定了，而且是經過了長達半年的密集談判。

不過最新版協議沒有改變美國此前同意的市場准入規則，也「最小化了被凍結 / 擱置的事項」，為美國未來重新加入提供了契機。但澳洲和新西蘭可能提供阻力。

智庫彼得森國際經濟研究所的高級研究員 Chad Brown 指出，上述兩國的農民將是最大受益者，他們想不想跟美國分這個蛋糕可不好說，畢竟 CPTPP 提供了高速發展經濟體的 5 億消費者市場。

國會共和黨與白宮的貿易分歧突顯

據《華盛頓郵報》，25 位共和黨參議員上周五聯名致信川普，敦促他重新加入 TPP，其中包括了參議院共和黨黨鞭 John Cornyn 等德高望重的人物。

他們認為，與 11 國之間的經濟互動增加，將顯著改善美國商業競爭力、支持數百萬個國內就業，並能增加出口、提振工資、充分釋放美國能源的潛力，也有利於消費者。可見，主打的也是川普感興趣的「經濟發展牌」。

文章稱，目前美國國會共和黨人和川普政府之間，就貿易問題存在巨大分歧。川普反對多邊貿易協議，提倡要麼開展雙邊協議的重新談判，要麼乾脆退出，但不少黨內立法者擔心貿易立場過於強硬會事與願違，反而導致美國就業損失和商業衰退，進而喪失世界領導權。

值得注意的是，就在共和黨參議員聯名致信白宮的當天，美國商務部長羅斯公布了對鋼鐵和鋁的調查報告，建議川普要麼面向全世界範圍徵收高額附加關稅，要麼實行「關稅 + 限額」的組合拳，可見白宮正在逐漸建立貿易壁壘。

錯失 TPP 提供的經濟發展機會 美國會後悔嗎？

與此同時，CPTPP 成員國高度宣揚協議的優勢。澳洲貿易部長 Steven Ciobo 表示，協議將幫助該國在廣泛行業創造就業，例如農業、製造業、採礦業和服務業等，也會在橫跨美洲和亞洲的自由貿易區域創造新的機遇。

紐西蘭政府預計，協議將每年增加該國經濟規模 12 億紐元（約合 8.81 億美元）到 14 億紐元，牛肉和奇異果（kiwifruit）的出口收益最大，而增加牛肉出口是美國最感興趣的事項之一。加拿大國際貿易部長 Champagne 表示，協議會強化商業、促進經濟增長，為中產階級創造更多高薪工作。

此外，英國曾表達過脫歐之後加入 TPP 的意願，可能成為首個在太平洋或中國南海都沒有邊境線的 TPP 成員國。對此，日本首席代表 Umemoto 表示支持。他認為，任何感興趣加入或完全同意最終版協議的國家都受歡迎，不存在地理位置的侷限性。

『新聞來源／華爾街見聞』