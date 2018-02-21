日本交易所出包 加密貨幣「零元售出」

日本加密貨幣交易所 Zaif，因價格計算系統發生故障，竟讓 7 名用戶，以「零元」價格，購買加密貨幣，此事也讓交易安全隱憂，再度浮上檯面。

事發後，其中 6 筆交易，已被廢除，但尚有 1 筆仍未追回，Zaif 正持續處理中。

對於這 7 筆「零元」交易，賣出哪幾種加密貨幣，Zaif 並未透露。

這起烏龍交易，發生在 2 月 16 日，Zaif 直到 2 月 20 日，才透過官網對社會大眾說明。除道歉外，Zaif 也強調，這次的交易，不會對客戶造成任何影響。

Zaif 是有向日本政府申請登記的 16 家交易所之一，與中國、南韓相比，日本對加密貨幣的立場，較為開放，甚至允許商家接受消費者以比特幣「付帳」。

值得注意的是，日本 1 月底才發生史上最大加密貨幣竊案，加密貨幣交易所 Coincheck 遭駭客入侵，竊走價值約 580 億日圓 (約合新台幣逾 155 億元) 的虛擬貨幣「NEM」。

事發後，Coincheck 除召開記者會說明，也承諾，將對 26 萬名遭此事波及的客戶，進行賠償，總賠償金額約 460 億日圓（約合新台幣 121 億元）。

德意志銀行 (Deutsche Bank) 首席投資辦公室主任 Markus Mueller 說，不建議投資人投資加密貨幣，因為「有血本無歸的風險」；若想讓加密貨幣成為資產，官方必須給予更多監管，維持交易安全與透明度。