2018年 美國股市面臨的重大壓力：缺少新資金

根據 MarketWatch 分析報導，衡量股市供需的最終基礎，應是新資金。投資人若先賣出股票，再買進其他股票，對需求並不會造成正面衝擊，因為先前的銷售抵銷了後來的需求。亦即投資人並無法靠著炒作舊資金，推動股市上漲。這顯示新資金極具重要性。

新資金除了指新流入市場的資金外，還包括央行的振興措施。過去五年，美國聯準會 (Fed) 與歐洲央行是股市新需求的重要源頭。他們大印鈔票，購買資產，儘管有所不當，却終究為股市帶來了新的買盤。

因而，所謂新資金應包含新流入的資金與央行的振興措施。

過去五年，新流入資金持續下降。這在歷史上，僅出現過兩次，分別在 1928 至 1938 年與 1969 至 1981 年。這兩段期間分別被稱為大蕭條與停滯性通貨膨脹。在這兩段期間，新流入資金年年下降。而過去五年，新流入資金下降情況，較過去這兩段期間，更為嚴重。

然而過去五年，央行購買資產持續不斷，提供了大量新資金。只是如今，情況丕變。

1 月，Fed 與歐洲央行購買資產計畫大減，不再大幅高於新流入的資金。去年，投資人並不在意利率上升與其他的利空因素，但現在却似乎關心了起來。這是因為央行印鈔已經大減。當新資金大幅減少，以往漠不關心的事，似乎又重要了起來。