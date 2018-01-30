2018年告別量化寬鬆時代 3大風險不可不知

全球經濟持續復甦，展望今 (2018) 年，施羅德投信多元資產團隊投資長莊志祥表示，預期今年經濟成長將優於去年，且為 2011 年來全球成長最強勁的一年，不過，隨著各國 QE 退場持續有序進行，建議投資人須留意通膨、資金退場以及政治風險等不確定性。

莊志祥表示，根據國際貨幣基金組織 (IMF) 預估，今年全球環境相當良好，經濟成長可達 3% 以上的水準，成熟國家則是 2% 左右，而新興市場在中國、印度的領頭下可達至 4%，為 2011 年歐債危機以來最佳的表現，今年將是投資的好時機。

莊志祥指出，在景氣正向展望下，仍須留意股票市場以及通膨相關風險。他分析，雖然去年沒有通膨疑慮，但今年卻可能成為阻礙，特別是升息環境帶來的資金持續緊縮，估計通膨可能會促使公債殖利率劇揚，並加速各國的 QE 退場。

此外，投資市場也要留意政治風險，包括 3 月義大利選舉、俄羅斯總統選舉、北韓核武威脅、10 月巴西總統大選以及 11 月美國期中國會改選等，均為金融市場醞釀不確定性。

投資策略上，莊志祥表示，全球景氣擴張下，讓股票具投資價值，其中價值型股票受到企業盈餘動能支撐、且相對便宜，在成熟國家中看好歐洲、日本市場有上揚空間。

至於債券部分，看好新興市場債，其不只收益率較高、且債信基本面也優於已開發市場，展望未來，預期美元呈現弱勢格局，將利於資金持續流向新興市場。