恒生銀行(00011-HK): 充份利用股樓暢旺機遇

恒生銀行(00011-HK)2017年度業績，股樓暢旺，期內股東應佔利潤顯著增長23%至200.18億港元；第4次股息每股3.1港元，全年派息6.7港元，同比增長10%。恒生銀行董事長錢果豐稱，集團於2017年充分利用客戶投資意欲改善和香港物業市道活躍帶來的機遇。

物業貸款佔總貸款近49%

利潤增長動力火車頭，來自零售銀行及財富管理業務，稅前溢利同比升41%至124.59億港元。恒生銀行副董事長兼行政總裁鄭慧敏分析，期內淨利息收入增加 10%至 245.77 億港元，乃由於賺取利息之平均資產增加 6%、存款組合得到優化，以及淨利息收益率改善 9 個基點至 1.94%之影響；其中企業及商業貸款以及按揭貸款的增長尤為顯著。2017年物業市場氣氛轉佳，該行於策略性地區提升按揭銷售能力以把握新業務機遇，在香港之按揭貸款結餘按年增長8%。該行之新做按揭業務繼續位居香港市場三甲，市場佔有率為15%。2017年，恒生銀行於物業貸款相關業務金額達3950.43億港元，同比升近13%，佔總貸款額近49%。

恒生銀行(00011-HK)2017年度業績

金額(港元) 同比(%) 總收入 500.76億 +13 應佔利潤 200.18億 +23 每股盈利 10.3元 +24 第4次股息 3.1元 +11

資料來源: 恒生銀行

期內存款組合轉變及低成本儲蓄與往來戶口結餘增加，客戶存款增加了5%。與此同時，恒生銀行透過積極管理貸款組合提升整體信貸質素，貸款減值提撥及其他信貸風險準備減少 21%至10.42 億港元。於 2017 年 12 月底，總減值貸款對總客戶貸款比率為 0.24%，較2016年底的0.46%為低。

證券經紀服務收入升42%

其他盈利增長動力，還包括淨服務收入同比增長14%至67.55億港元；當中來自證券經紀服務收入升42%至16.73億港元；來自零售投資基金服務升20%至18.94億港元。期間財富管理業務收入升33%至 87.69 億港元。人壽保險業務之投資回報錄得收益港幣17.61億元，部分原因是股票市場之有利變動帶來的股票組合收益，而去年則有港幣2.39億元之虧損。股市上升，亦帶動集團來自金融工具公允值收入淨額，大幅增長2329%至17.73億港元。淨交易收入亦上升41%至23.84億港元，主要受惠於客戶交易增加，以及支持人壽保險合約的跨貨幣掉期錄得收益，而 2016 年則錄得虧損。

恒生銀行2017年分部稅前溢利

金額(港元) 同比(%) 零售銀行財富管理 124.59億 +41 商業銀行 63.49億 +21 環球銀行資本市場 47.55億 -1 其他 2.09億 -47

資料來源: 恒生銀行

至於恒生中國之貸款及存款錄得均衡增長，整體信貸質素亦有提升，但貸款息差收窄則為盈利帶來不利影響。4 月，該行透過旗下合資公司恒生前海基金，為內地投資者推出首隻公募基金；未來數月將推出第二隻基金。至於近來內地「明星企業」屬傳出信貸危機，恒生中國副董事長兼行長林偉中指，會密切觀察內地政策出台，並會一如既往維持審慎的態度去處理信貸問題，尤其是對「去槓桿」、「去產能」的企業，同時亦會選擇性發展跨境及香港業務為主的行業。

股東權益回報率提高至14.2%

於 2017 年底，恒生銀行普通股權一級資本比率為 16.5%，2016年底為16.6%。 股東權益回報率為14.2%(2016年底為12.1%)。

香港樓市持續熾熱，銀行及財務公司紛紛加入按揭戰搶客，不過恒生銀行執行董事兼零售銀行及財富管理業務主管關穎嫺指，過去幾個月資金成本持續增加，該行按揭息率已維持低水平，再下調機會不大。

恒生銀行2017年合共派息6.7元，同比增加9.8%，派息比率達64%。日後會否維持高派息水平，管理層就無正面回應，副董事長兼行政總裁鄭慧敏稱，環球經濟向好，對市場有支持，未來派息比率會循序漸進，努力做好業務為股東增值。

摩根士丹利報告預期，2018年恒生盈利增長將繼續強勁，核心撥備前營業利潤料同比增長19%，給予恒生「增配」評級，目標價220港元，相當於2019年預測市盈率19倍。

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