嘉聯益把握新訂單翻身契機 物色購置1.3萬坪現有廠房

蘋果供應鏈軟板廠嘉聯益 (6153-TW) 把握軟板天線訂單翻身契機，在台急覓購置 1.3 萬坪現有廠房以供設備進駐，以趕上今年的手機市場旺季投產，該公司目前也在台灣北部地區積極物色購置合適的廠房進駐。

同時，嘉擬辦理 7684 萬股現金增資案，在股價一再跌破 40 元的現增價後，該公司決議調降現增股溢價為每股 38 元，並調整、延長員工及原股東繳款期間至 3 月 12 日。

嘉聯益本次的現增籌資案，原擬以每股以溢價 40 元發行，原股東並訂在 2 月 21 繳款到 3 月 1 日，共 9 天的時間，但今天嘉聯益董事會決議，除調降現增溢價由 40 元降為 38 元之外，原股東繳款期間延後為 2 月 26 日至 3 月 12 日的 15 天時間，嘉聯益辦理現金增資案，即為因應購置廠房及裝修所需，目前新廠房對於嘉聯益的趕上今年旺季投產的需求相當急迫。

嘉聯益股價今天收盤報 38.7 元，下跌 0.5 元，相對於調整後的每股 38 元，其間僅存 1.8% 的價差，而三大法人今天同步站在賣方，共賣超嘉聯益 3245 張其中並以外資賣超 1991 張最多，投信賣超 994 張、自營商賣超 260 張。

嘉聯益公布 1 月營收為 13.37 億元，月增 7%，年增 21.14%，並創 1 年來單月營收新高。