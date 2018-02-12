嘉聯益宣布調降現增價至38元 並延長原股東繳款期

蘋果供應鏈軟板廠嘉聯益 (6153-TW) 擬辦理 7684 萬股現金增資案，在股價一再跌破 40 元的現增價後，該公司董事會今 (12) 日決議調降現增股溢價為每股 38 元，並調整、延長員工及原股東繳款期間至 3 月 12 日。

嘉聯益本次的現增籌資案，原擬以每股以溢價 40 元發行，原股東並訂在 2 月 21 繳款到 3 月 1 日，共 9 天的時間，但今天嘉聯益董事會決議，除調降現增溢價由 40 元降為 38 元之外，原股東繳款期間延後為 2 月 26 日至 3 月 12 日的 15 天時間。

嘉聯益股價今天收盤報 39.2 元，相對於調整後的每股 38 元，其間僅存 3.15% 的價差。

嘉聯益公布 1 月營收為 13.37 億元，月增 7%，年增 21.14%，並創 1 年來單月營收新高。

而嘉聯益的此一現金增資籌資案，為該公司上市以來首度以現增方式的市場募集資金案， 該現增案募集資金將用於購置營運所需的廠房，這不僅是嘉聯益近年來最大規模的市場籌資案，也為近年來 PCB 相關產業廠商最大手筆的市場籌資案。嘉聯益主管指出，該公司目前在台灣北部地區積極尋覓興建新廠用地。

嘉聯益 2017 年全年營收 129.33 億元，年衰退 7.26%。嘉聯益 2017 年第 3 季財報稅後純益 7161 萬元，也創近 3 季新高，每股稅後純益 0.22 元。嘉聯益 2017 年前 3 季營收 92.03 億元，毛利率 12.38%，稅後純損 1329 萬元，每股稅後純損 0.04 元。