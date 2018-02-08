嘉聯益現增承銷價失守 罕見盤中公布1月營收佳績

蘋果供應鏈軟板廠嘉聯益 (6153-TW) 擬辦理 7684 萬股現金增資案，已在 5 日除權交易，也將進入繳款期，但在嘉聯益股價昨日失守 40 元的現增價後，今 (8) 日賣壓加重而續下跌，該公司罕見於盤中公布 1 月的月增、年增營收數字。

嘉聯益公布 1 月營收為 13.37 億元，月增 7%，年增 21.14%，並創 1 年來單月營收新高。

蘋果軟板雙雄今年都有市場籌資計畫，除嘉聯益外，台郡科技 (6269-TW) 昨日由董事會決議掛發行 1.2 億美元的海外可轉換公司債籌資，用於海外購料及購買設備。

而嘉聯益的此一現金增資籌資案，為該公司上市以來首度以現增方式的市場募集資金案，現增股以每股溢價 40 元發行，將募集 30.74 億元，原股東繳款日期由 2 月 21 日到 3 月 1 日；但如股價遲遲不站回現增債之上，也將大大影響原股東的繳款意願。。

嘉聯益現增案募集資金將用於購置營運所需的廠房，這不僅是嘉聯益近年來最大規模的市場籌資案，也為近年來 PCB 相關產業廠商最大手筆的市場籌資案。嘉聯益主管指出，該公司目前在台灣北部地區積極尋覓興建新廠用地。

嘉聯益 2017 年全年營收 129.33 億元，年衰退 7.26%。嘉聯益 2017 年第 3 季財報稅後純益 7161 萬元，也創近 3 季新高，每股稅後純益 0.22 元。嘉聯益 2017 年前 3 季營收 92.03 億元，毛利率 12.38%，稅後純損 1329 萬元，每股稅後純損 0.04 元。