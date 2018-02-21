北美資料中心出貨動能不減 首季Server DRAM持續供不應求

根據 TrendForce 記憶體儲存研究 (DRAMeXchange) 調查顯示，去年第 4 季在北美資料中心需求持續強勁下，Server DRAM 受惠於平均零售價 (Average Selling Price) 上揚，三大 DRAM 原廠 Server DRAM 營收季增約 13.9%；今年第 1 季在伺服器出貨動能不減的情況下，預估整體 Server DRAM 市況持續供不應求，Server DRAM 模組報價將維持在高點。

DRAMeXchange 調查指出，去年第 4 季北美資料中心需求持續強勁，即使原廠透過產品線調整，仍無法有效紓解市場供給吃緊的狀況，也因此推升 Server DRAM 營收成長；DRAMeXchange 資深分析師劉家豪指出，今年第 1 季在伺服器出貨動能不減的情況下，整體 Server DRAM 供不應求的市況持續。

三星 (Samsung) 受惠於資料中心的建案與高容量模組的需求，去年第 4 季 Server DRAM 營收表現亮眼，位元出貨量季增 8%，平均零售價也往上成長，營收 29.19 億美元，季增 14.5%，占整體市場約 46.2%；三星現階段仍會持續針對各家 OEM/ ODM 調整供貨達成率，期望滿足主要客戶需求，進而提高獲利水平。

SK 海力士 (SK Hynix) 因來自於北美資料中心的需求，對 Server DRAM 產品配置更積極，去年第 4 季整體 Server DRAM 產出比重已超過 30%，另外，因新平台轉換帶動高容量模組需求，也讓海力士去年第 4 季營收達 19.88 億美元，季增 10.9%，營業利益率較第 3 季改善。

劉家豪表示，今年因伺服器記憶體需求將維持在高點，海力士將逐季提高 Server DRAM 產出的比重，且著重在新製程 18nm 產品的轉進與滲透率的提升。

美光 (Micron) 除受價格持續上漲及製程微縮所帶來的成本效益，去年第 4 季 Server DRAM 位元出貨量較前一季成長，平均銷售單價也明顯躍升，Server DRAM 產品營收達 14.14 億美元，季增 17.2%，市占達 22.4%。

劉家豪指出，以產品面來看，美光在 Server DRAM 的比重仍然維持在近 3 成水位，現階段獲利持續增長，完全是受惠於記憶體平均銷售單價的提升。