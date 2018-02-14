〈宏達電高層異動〉張嘉臨辭職 看準AI商機將自行創業

宏達電 (2498-TW) 今 (14) 日發出重大訊息公告，智慧手機暨穿戴裝置事業處總經理張嘉臨因個人生涯規劃辭職，張嘉臨將自立門戶，成立 AI 服務公司。

張嘉臨強調，看準未來 AI 人工智慧的大趨勢，將自行創業成立 AI 服務公司，鎖定企業用戶，預計農曆年後將成立新公司，過年期間將與夥伴及未來的目標客戶進一步深談。

張嘉臨今日指出，從互聯網到移動互聯網、現在到了物聯網，在互聯網時還在美國唸研究所，移動互聯網時在高盛任職，產業經過幾波的變動後，在個人生涯規劃中，如果沒有抓住這一波智能網浪潮，將會失掉最後開創個人事業的機會，因此，在宏達電完成織轉型後，可以專心創業。

他表示，AI 是一個智能流，會在智能網上永生不息的走，這一波人工智能浪潮的影響力將比過去更大，尤其是在未來企業端的變化上，由 AI 帶起來的產業變局是非常大，在各行各業都會有很大的改變，所以決定自行創業。

張嘉臨表示，過年期間將會跟夥伴還有一些有興趣發展 AI 的企業展開進一步深談，預計在年後申請新公司，目前公司名字還未確定，總公司落腳地點也還未敲定，但會在台灣設立分公司，主要業務是 AI 服務，將提供企業 AI 運用模式。

張嘉臨指出，宏達電已經公布內部架構調整，未來將聚焦 Vive reality，智慧手機業務還是會持續，在宏達電的 6 年時間，他發現，順勢而為很重要，看到大勢才能定策略，然後，人員跟文化的建立也很重要，在宏達電有很好的經驗。

針對張嘉臨離職，宏達電表示。特別感謝過去 6 年來對 HTC 的貢獻與付出，並祝福他未來的發展。