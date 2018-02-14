〈宏達電高層異動〉張嘉臨去職後 將更聚焦虛擬實境與5G

宏達電 (2498-TW) 在農曆年前爆出震撼彈，繼組織調整整合虛擬實境 (VR) 及智慧手機事業之後，智慧手機暨穿戴裝置事業處總經理張嘉臨更在今 (14) 日宣布辭職。張嘉臨對宏達電手機定價及機海策略改變上貢獻良多，未來宏達電將在董事長王雪紅帶領下，年後火力全開，聚焦發展虛擬實境 (VR) 及 5G 的殺手級應用。

張嘉臨清大材工系畢業，在取得普林斯頓電機博士後再到沃頓商學院取得 MBA 學位，到任宏達電前曾在摩托羅拉及美商高盛任職，2002 年進入高盛，10 年間從助理一路晉升，僅 5 年就被拔擢至董事總經理，2010 年升任合夥人，離開時則擔任台灣區總裁。

張嘉臨與王雪紅結緣在宏達電發行全球存託憑證 (GDR)，王雪紅對當時還只是在高盛擔任助理的張嘉臨印象深刻，經過多年的等待成功挖角，張嘉臨在 2012 年進入宏達電，負責策略發展與資本市場規劃。

張嘉臨在宏達電 6 年時間，對每年發行高達 20 款的機海策略做出改變，近幾年來每年減少新機推出的數量，以每年約 5-6 款為標準，涵蓋旗艦機及高中低階各價格帶；在訂價策略上，改變以前受到消費者詬病的高價策略，改採親民價格，尤其對台灣母市場消費者，訂價更加親民。

外界擔心張嘉臨離職，是否對宏達電造成影響，張嘉臨則強調，早在 1 年多前就跟董事長王雪紅溝通想要自行創業的念頭，經過深談，在最近完成組織架構的調整，對宏達電來說，未來仍將持續手機業務，同時加速轉型，且朝既定的策略發展，並不會因他個人離開而有改變。

不過業界解讀，張嘉臨的去職，象徵宏達電一個時代的結束，張嘉臨過去對產品策略有許多想法與規劃，只不過在操刀多年後，手機產品仍遲遲未見起色，宏達電更在去年將手機代工部門出售給 Google，外界因此解讀，張嘉臨看到宏達電的手機策略發展方向不明，因此開始萌生辭意。

王雪紅在近期兩度發出給全體員工的信，內容強調，今年是加速推展策略目標的一年，HTC 已準備好利用 5G 應用的趨勢，她表示，將全力以赴聚焦再創撼動世界的創新科技；智慧手機將是消費者接觸 5G 的第一步， VR、AR、AI 將是 5G 時代真正的殺手級應用，HTC 深耕這些領域多年，將領先業界實現願景。

宏達電昨日也宣布組織架構轉型，在全球五大區分設總經理，整合智慧手機及 Vive 的行銷及業務，由總經理負責各區域的全部業務，王雪紅認為，透過組織轉型及業務行銷整合，將有助發展整體業務。

從宏達電近期釋出的訊息可以發現，公司不會放棄智慧手機業務，且將更進一步的跟上科技發展浪潮，結合 VR/AR、AI 等，搶進 5G 的商機，市場預期，最快在明年 5G 的手機可望問世，宏達電在手機及 VR 兩大領域布局，加上組織架構調整，可以更靈活的因應科技快速的變動及發展，年後將由王雪紅親自帶隊親征 MWC，展現聚焦發展的火力。