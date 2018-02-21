開工小確幸 星巴克、85度C飲品買一送一 但要注意有限制

開工日小確幸來了，統一超 (2912-TW) 轉投資統一星巴克、美食 - KY(2723-TW)85 度 C 今 (21) 日均祭出飲料買一送一活動，7-ELEVEN 則是推出 CITY CAFE 和現萃茶全品項第二杯半價活動、全家便利商店 (5903-TW) 則有連續 3 日指定咖啡產品買一送一的優惠，勢必將再引發購買熱潮。

統一星巴克買一送一活動一向高度受消費者注意，業者指出，今日推出「開工日好友分享」優惠活動營造開工小確幸，只要消費者在晚上 8 點前於門市購買兩杯相同容量 / 冰熱 / 口味的咖啡飲料，第二杯由星巴克招待。

不過要留意的是，星巴克機場門市 (松山機場、一航廈 3F、二航廈 B2、二航管制區、小港機場)、高鐵站內門市 (青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵)、龍門門市、101 典藏門市、大英門市和車道服務不提供此優惠。

85˚C 指出，今日下午 1 點至晚上 8 點於全台門市提供 8 款飲品同品項大杯買一送一優惠，分別有摩卡咖啡、焦糖瑪奇朵、卡布奇諾、重拿鐵咖啡、拿鐵咖啡、招牌咖啡、美式咖啡和海岩咖啡。

全家表示，今日起至 23 日連續三天推出指定咖啡產品買一送一，只要成為全家會員，就可享有經典大熱美、單品中熱美和義式濃縮咖啡同品項買一送一，也希望藉此活動引進新會員。

7-ELEVEN 則是推出 CITY CAFE 與現萃茶全品項第二杯半價活動 (不含珍珠飲品及 Espresso)，並提供客制化服務「One Shot Espresso」(加 15 元)，可依照個人喜好加入美式、拿鐵外，還可創造個人化風味飲，如抹茶拿鐵變成抹茶拿鐵咖啡，紅茶拿鐵變成鴛鴦奶茶等，預估帶動銷量較去年同期成長 20% 以上。

另外，全家說明，今年春節天氣晴朗，走春出遊人潮多，累計今年前 2 個月至 20 日營收成長超過 10%，主因是鮮食熱賣。

統一超也指出，春節期間 7-ELEVEN 冷藏飲品、休閒零食、三明治、飯糰、麵包和 CITY CAFE 等商品表現亮眼，銷量年增 10-20% 以上，