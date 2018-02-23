Visa為全球客戶提供CyberSource許可證管理服務

根據渠道和付款方式提供 360 度全視角的客戶付款服務

新加坡 2018 年 2 月 23 日電 / 美通社 / -- Visa (NYSE: V) 今天推出許可證管理服務 (Token Management Service)，是統一、管理及儲存敏感客戶付款數據的解決方案。許可證管理服務幫助商家在商務平臺、處理環境、地區、付款方式和簽帳卡，提供關於付款喜好和行為的一體化全方位視角。

到 2020 年，全世界 70% 人口或 50 多億人將透過流動設備實現互連 [1]，激發商家為消費者提供無縫數碼簽帳服務的需求，務求讓消費者在何時何地都能透過各種設備安全進行交易。Visa 為此開發許可證管理服務（Visa 的 CyberSource 支付管理平臺的一部分），為轉變奠定基礎。

多個數位商務環境配備的不同許可證服務可以建立獨立渠道，不利於商家全方位瞭解各客戶觸點的付款行為。許可證管理服務可以幫助商家統一支付許可證執行，提供輕鬆、創新的無縫購物體驗。例如：

客戶網上購買商品，然後在店鋪取貨；或從網上購買，並將購買商品退回店鋪。

商家可以定制忠誠度計劃和宣傳活動，提升客戶互動戰略，迎合客戶喜好與行為，最終提供優質的客戶體驗。

Visa 旗下數位商戶產品部門高級副總裁 Andre Machicao 表示：「我們的客戶正在尋求獲得全新一體化商務體驗，統一數碼與實體店的營運，達至全方位 360 度客戶互動視角。今天推出的許可證管理服務使商家為客戶提供更好的服務，讓他們能夠支持並實現全新安全的無摩擦付款體驗，並保持競爭優勢。」

商家只需要稍微改變目前的基礎 IT 設施，即可部署許可證管理服務。使用該服務時，付款資訊將儲存於安全的 Visa 數據中心。商家可透過削減合規相關成本及盡量減少在自己網絡保存敏感數據帶來的安全威脅，從而直接獲益。

Mercator Advisory Group 副主管 Raymond Pucci 稱：「商戶在多渠道環境中開展經營，客戶在該環境下有權選擇購物方式、地點和時間。客戶在與商戶互動時還注重便利性和即時性，期望獲得簡單流暢的支付體驗，不論購物方式或購物平臺。作為降低支付風險的分層解決方案的一部分，提供統一的許可證管理服務可確保快速安全的付款體驗，這也有利於增強客戶關係。」

許可證管理服務是 Visa 為商家提供的創新數碼解決方案的最新補充，是 2014 年 Visa 部署的付款網路標記化服務 Visa 許可證服務 (VTS) 的補充解決方案。VTS 已為創新數位付款類型（從 Visa Checkout 等技術到流動錢包和支持付款的物聯網設備，包括可穿戴設備、聯網汽車與裝置以及零售環境中的行動商務）鋪平道路。許可證管理服務將透過簡化與 Visa 許可證服務及其它支付網路許可證化服務的整合，使商戶能夠認識到支付網路許可證的價值。

諮詢許可證管理服務，請參考：https://www.cybersource.com/en-APAC/tokenisation/

[1] 來源：思科視覺網路指數：2015 年至 2020 年世界最新行動數據流程量預測白皮書

Visa Inc. 簡介

Visa Inc. (NYSE: V) 是世界領先的數碼付款公司。公司的使命是透過最創新、最可靠和最安全的付款網絡連接世界，推動個人、企業和經濟活動的發展。Visa 世界先進的支付處理網路 VisaNet，能在全球提供安全可靠的支付服務，每秒可處理 65,000 多筆交易。Visa 對創新的堅持不懈是互聯商務在各種設備上迅速發展的關鍵因素，也是所有人和各大市場實現無現金願景的重要推動力。在世界由模擬向數碼時代演變之際，Visa 運用品牌、產品、人才、網路和規模，重新塑造商業的未來。諮詢詳情，請瀏覽：usa.visa.com/aboutvisa、visacorporate.tumblr.com 和 @VisaNews。

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