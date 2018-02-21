〈台股狗年開紅盤〉DRAM價格走出史上最長多頭 類股大漲 旺宏攻上40元最飆

記憶體產業今年維持健康穩健，台股今 (21) 日開紅盤，DRAM 股展現強勢，南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW)、旺宏 (2337-TW) 同步開高走高，盤中漲幅分別逾 4-6%，尤以旺中盤中攻上 40 元，漲幅 6.38% 勢勢最強。

DRAM 價格走出一波史上時間最長的多頭行情，從 2016 年下半年起漲，去年一整年持續上漲，今年首季更續漲，有機會連 7 個季度走揚，記憶體相關廠商包括南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW) 等一致認為今年 DRAM 供需穩定，法人看好，相關廠商今年仍是持續獲利的好年。

DRAMeXchange 預估，今年 DRAM 產業產值將成長超過 3 成，規模將達 960 億美元；工研院產業經濟與趨勢研究中心 (IEK) 也預估，今年 DRAM 價量齊揚，產業維持穩健；加上明晟 (MSCI) 指數季度調整，調升南亞科 (2408-TW) 調升 0.14 個百分點達 0.43%，今日推升南亞科股價開高，早盤以 80.1 元開高，一舉站上各均線。

華邦電總經理詹東義在法說會釋出今年 DRAM、Flash 市況健康的看法，他表示，華邦電在 DRAM、NOR Flash，及 SLC NAND Flash(單層式儲存型快閃記憶體) 3 大產品線需求都很強，全年營運維持穩健。

華邦電今日以 18.7 元開高，一度衝達 19.2 元，再度站上 5 日線，呈現穩上反彈表現；旺宏早盤以 39.5 元開高，一度衝上 40.35 元，盤中漲幅 6.25%。