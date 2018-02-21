分析員﹕港股可高開 30500點暫成支持位

美國經過周一假期後於當地時間周二復市，受到債息急升的憂慮，當地三大指數均低收，惟市場人士仍預期大市今日可以高開，並將於30500至31200點之間徘徊。

道瓊斯指數收市報24964點，跌254點或1%，標準普爾指數收市報2716點，跌16點或0.6%，納斯達克指數收市報7234點，跌5點或0.1%。

歐洲股市方面，英國富時指數收市報7247點，跌1點或0.01%，德國DAX指數收市報12487點，升102點或0.8%，法國CAC指數收市報5290點，升34點或0.6%。

港股在美預託證券(ADR)紛紛高收，其中在昨日公布2017年全年業績後股價曾在倫敦失守80元的匯豐控股(00005-HK)ADR，折合收市報81.4元，較本港收市價高出0.6%，中國移動(00941-HK)ADR折合收市報74.3元，較本港收市價高0.4%，中國聯通(00762-HK)ADR折合收市報10.16元，較本港收市價高0.2%，惟中國石油(601857-CN)(00857-HK)ADR折合收市報5.41元，較本港收市價低0.2%。

時富證券聯席董事鄧建初預期，今日大市將會高開，並預期後市將於30500至31200點之間上落。

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