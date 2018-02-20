【港股收評】匯控(00005-HK)未有新回購計劃 累大市紅盤低收

狗年首個交易日，大市上演一幕紅盤高開，紅盤低收。在今早大市曾在匯豐控股(00005-HK)力撐下，由低位回升逾600點，重上31300點。可惜成也匯控，敗也匯控，正當外界預期匯控在回饋股東上有驚喜之際，該歐洲銀行一哥卻選擇按兵不動，既不加派息，亦未有宣布新一輪回購行動。市場人士是高度實際及具有行動力，既然匯控暫未有新舉揩，市場人士自然會先行離場，結果在午後匯控轉升為跌，並在尾市時跌勢加劇，全日下跌逾3%。有「大笨象」之稱的匯控低迷，大市自然在今日紅盤低收。失望，當然相當失望，並無太多行動可以彌補今日跌市。
恆生指數收市報30873點，跌241點；國企指數收市報12396點，跌138點，成交額為1078.4億元。
就如上文所說，今日的主角肯定是匯控，單是匯控已推低大市100點；就算匯控旗下的恆生銀行(00011-HK)既有理想業績及宣布加派息近一成，結果仍要低收。至於明日匯控會否有反彈，帶動港股可以收復若干失地？匯控在倫敦交易所股價仍然受壓，最新跌近4%，看來管理層要多就未來回購計劃多吸指引，方可以重建投資者信心。
隨著匯控股價低迷，作為其第二大股東的中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股今日亦低收，全日跌幅逾2%。當然平保H股股價下跌，與中資金融股集體低迷有關，可是平保H股與匯控之間今日無法不成為焦點。除了無奈，想不到其他形容詞。
至於內房股今日普遍下跌，相信與碧桂園(02007-HK)再次遭到平保減持此消有關。碧桂園基本質素不俗，可是大環境仍未配合，實在是無可奈可。
2018年2月20日下午5時
文﹕張偉倫
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