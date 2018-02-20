大市狗年首年紅盤高開後轉弱 內銀股受壓

恆生指數在狗年首個交易日紅盤高開49點，其後大市走勢逆轉，恆生指數最新報30952點，跌163點；國企指數最新報12422點，跌113點。
內銀股今早表現，建設銀行(601939-CN)(00939-HK)H股最新報8.34元，跌1.7%，中國銀行(601988-CN)(03988-HK)H股最新報4.33元，跌1.6%，工商銀行(601398-CN)(01398-HK)H股最新報6.86元，跌1.9%，農業銀行(601288-CN)(01288-HK)H股最新報4.3元，跌1.6%。
內險股方面，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)H股最新報22.95元，跌0.9%，中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股最新報86.1元，跌0.9%，中國太保(601601-CN)(02601-HK)H股最新報37.55元，跌0.7%。
金融股方面，今日公布2017年全年業績的匯豐控股(00005-HK)最新報83.65元，升0.1%，恆生銀行(00011-HK)最新報190元，跌1.2%。香港交易所(00388-HK)最新報276.8元，跌1.1%，中信證券(600030-CN)(06030-HK)H股最新報18.2元，跌0.8%。
股王騰訊控股(00700-HK)最新報448.2元，升0.3%，瑞聲科技(02018-HK)最新報154.2元，升0.8%，舜宇光學(02382-HK)最新報128元，無升跌。
更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)