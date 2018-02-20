這位CEO預言：達利歐大幅做空歐洲銀行將以失敗告終

摘要：英國投資管理公司 Algebris Investments 認為，橋水押注歐洲銀行業的空頭倉位將以失敗告終。一旦歐央行開啟貨幣政策正常化並升息，歐洲金融機構有「可觀的價值」及很大的邊際擴張潛力，特別是義大利銀行業的盈利能力會顯著增強。

資產管理規模接近 1500 億美元的全球最大對沖基金橋水瘋狂做空歐洲，早已不是一個秘密，總空倉規模漲至 220 億美元。但投資管理公司 Algebris Investments 認為，橋水押注歐洲銀行業的空頭倉位將以失敗告終。

華爾街見聞曾提到，德國、義大利和法國股市是橋水的主要做空對象，即將在 3 月迎來全國大選的義大利，更是橋水今年最大的看空目標。其針對義大利第二大銀行聖保羅銀行（Intesa Sanpaolo SpA）、義大利國家電力公司（Enel SpA）和埃尼石油公司（Eni SpA）等 18 家義大利企業建立了空倉，過去三個月內增至 30 億美元。

不過據彭博社觀察，截至去年 9 月資產管理規模約 120 億美元的倫敦投資管理公司 Algebris Investments 正在反其道而行之。其首席執行官 Davide Serra 接受採訪時表示，達利歐大舉做空義大利銀行業將會損失慘重，一旦歐央行開啟貨幣政策正常化並升息，歐洲金融機構有「可觀的價值」及很大的邊際擴張潛力，特別是義大利銀行業的盈利能力會顯著增強。

文章發現，自去年 10 月橋水公布了對義大利聖保羅銀行的空頭倉位後，該行股價累漲 4%，可能代表橋水已經開始虧錢了。而截至去年 9 月，Algebris 將資產管理規模的 20% 都押注到了義大利的銀行股和信貸領域，持有聖保羅銀行、裕信銀行（UniCredit）和義大利第三大銀行 Banco BPM 的多倉。該司 50 億歐元的金融信貸基金去年回報率高達 10.3%，跑贏了對沖基金行業平均回報率 8.6%，今年 1 月以來累計回報 1.6%。

Serra 看漲義大利銀行股的理由是，該國經濟改革已有所回報，經濟增速終於回歸，下個月大選不會對市場形成干擾。歐洲央行管委維斯科也曾預計，未來兩年義大利的經濟增速將高於 1%。

目前橋水對歐洲的空倉主要集中在大盤藍籌 Stoxx 50 的範疇，華爾街見聞也詳細分析過這些做空對象的共同點，即大部分被做空企業的業務來自於歐洲之外。而且，橋水選股一向不是研究剖析具體個股，反而更關心宏觀經濟因素。

財經媒體 Business Insider 指出，已知橋水對歐洲的空倉都是季度整體數據，不清楚橋水何時開始做空，也不清楚對歐股是否持有凈空倉。路透社在 2 月 6 日曾報導稱，一位橋水 Pure Alpha Major Markets 策略的投資者透露，橋水實際在小幅做多歐洲股市，不過今年以來的多倉規模銳減。

華爾街見聞主編精選《大特寫 | 橋水的 151 億歐元空倉意味著什麼？》提到，橋水創始人達利歐於 2 月 12 日在領英發文稱，美國正處於短期信貸 / 商業周期的「末期」，美國未來 18-24 個月的經濟衰退風險在上升，橋水實際看衰 2019 和 2020 年（美國大選年）的經濟和市場走勢。

彭博社上周的一篇分析文章稱，橋水如果是因為歐洲經濟也進入「周期尾部」而看空歐股的話，可能存在認知謬誤，因為股價更多取決於企業的基本面，與宏觀經濟的正相關性並不絕對。也有人猜測，橋水看空歐股不是因為歐股本身，而是擔心美股未來下跌對全球的外溢性，進而趁現在比較便宜而選擇趕緊對沖。

『新聞來源／華爾街見聞』