川普選擇了稅改，這意味著他放棄了貿易

摘要：川普的財政刺激政策除了讓美國面臨更嚴重的財政赤字問題，最重要的一點是可能讓他無法達成自己的貿易目標。財政刺激政策確實刺激了需求，但是最終的受益者確是中國、韓國、日本、德國這些貿易夥伴。

去年年底稅改案的通過和不久前公布的 4.4 兆美元預算計劃，顯示了川普推動美國經濟的野心。

同時隨著美國商務部對進口中國鑄鐵污水管配件徵稅超 100%，以及可能針對鋼鐵、鋁實施高額關稅，川普對中國的貿易戰也已經打響。

然而魚和熊掌不可兼得。美國外交協會的一篇文章指出，川普的財政刺激政策除了讓美國面臨更嚴重的財政赤字問題，最重要的一點是可能讓他無法達成自己的貿易目標。

一方面，在財政刺激政策下，美國的財政赤字有理由變得更高。

文章指出，在過去這一輪全球經濟復甦中，美國進口增長的速度只有國內需求增長速度的四分之一，因此美國財政刺激的外溢影響可能小於全球其他國家。

同時，稅改設計的初衷並不是最大化影響國內需求，而是用於減少稅收負擔，吸引美國企業轉回利潤。

此外，大部分情況下，財政寬鬆政策會改變貨幣政策的立場，貨幣政策立場的改變進而推動了匯率的變化。但是在美國的例子中，如果聯準會沒有採取更加緊縮的態度，又或者美元沒有隨著緊縮政策而升值，那麼財政政策對貿易赤字的影響將會小得多。

經濟學家 Krugman 預測，加上去年年底通過的稅改，美國的財政赤字占 GDP 的比值將上升 2 個百分點；IMF 則預測美國的經常帳戶赤字將會提高 1 個百分點至 4%。

文章還指出了另一種可能性，那就是財政刺激政策確實產生了更多的需求，但是最終受益者卻是美國的貿易夥伴。

文章指出，經濟運行的能力越靠近，那麼刺激創造出的需求就會更多地流向其他國家。以去年第四季為例，美國國內需求增速加速，對 GDP 增速的貢獻也從 2.5% 上升到 3.5%，然而有超過 50% 的需求消費花在了進口產品上。

圖片來源：美國外交協會

也就是說，美國需求的增長，最終讓中國、韓國、日本、德國這些大型出口經濟體受益。

『新聞來源／華爾街見聞』