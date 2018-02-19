6.5億威力彩南市1注獨得2.4億大樂透雲縣1注中

第 107000015 期威力彩 19 日晚間開獎，開出的第一區中獎號碼為 5、8、12、26、30 及 36，第二區中獎號碼為 4，這期頭獎 6 億 5861 萬 8438 元，1 注獨得，從台南市六甲區六甲里中山路 25 號 1 樓萬客來彩券行所開出。

同時間，第 107000018 期大樂透也開獎，開出的中獎號碼為 7、9、19、22、36 及 49，特別號 29，這期頭獎 2 億 4224 萬 2207 元也 1 注獨得，從雲林縣土庫鎮建國路 166 號 1 樓錢會來彩券行所開出。

此外，第 107000018 期大樂透 19 日也加開春節大紅包，開出的 10 個獎號分別為 2、5、7、8、25、28、39、43、44 及 45，210 組中開出 86 組，總中獎注數為 109 注，其中 67 組為單注中獎，16 組為 2 注均分，2 組為 3 注均分，1 組為 4 注均分，累計春節大紅包開出 454 組，已超過 400 組，活動於這期結束。

第 107000043 期今彩 539 也在 19 日晚間開獎，開出的中獎號碼為 7、13、25、33 及 38，這期頭獎有 3 注中，各得 800 萬元，分別從新北市中和區員山路 436 號增好運連連發彩券行、新北市新店區永平街 87 號 1 樓鴻采鑫投注行及高雄市仁武區八德中路 128 號 1 樓尚旺彩券行開出。不過，實際中獎號碼及派彩結果仍需以台灣彩券公司官網公布為主。

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