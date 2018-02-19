【香港地產】利嘉閣：春節後發力 狗年旺相 量值可望更上一層樓

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，整體樓市在丁酉雞年表現穩定，除了暑假七及八月份表現較淡外，其他大部分月份普遍均錄逾七千宗以上的按月登記量，個別月份更迫近八千甚至九千宗的水平，帶動雞年表現量價齊升。展望戊戌狗年，在一二手及非住宅物業齊旺下，量值有望更上一層樓。

綜合土地註冊處最新數據所得，截至今年2月12日為止，丁酉雞年（2017年1月28日至2018年2月15日）全港暫錄88,944宗樓宇買賣登記，物業成交總值約7,960億元，預測雞年全年登記量值最終可達90,000萬宗及8,105億元，料將較丙申猴年（2016年2月8日至2017年1月27日）的74,218宗及5,634億元分別升21%及44%，按年登記量勢超越甲午馬年(2014年)，創近5年新高，而登記金額更料首破八千億元，刻下歷史新高紀錄。

回顧各類物業市場，一手住宅表現穩定，自踏入雞年後，新盤猶如「聞雞起舞」，發展商發力推售樓盤，自去年2月起，整個雞年連續首11個月按月均錄逾千宗的一手登記，當中更有3個月均能錄逾二千宗以上的登記，反映市場購買力持續流入新盤項目。總結雞年全年，截至2月12日止，全港共錄一手住宅買賣20,292宗，較猴年的18,105宗上升12%；而成交總值比對猴年更大升32%，共計2,569.31億元。

二手住宅市場方面，經過猴年(2016年)年底一輪休養生息後，雞年開年後，即市市場表現活躍，之前連續3個月積聚的二手購買力明顯爆發，帶動3月份的二手買賣登記一舉衝破4,600宗的高水平，並連續3個月企於逾4,500宗的高位徘徊。雖然之後在盤源消化後，登記量回軟，但下半年起，交投漸次復蘇，並一度連升4個月，重返逾4,500宗的上半年高位，且旺勢一直持續至雞年年底。總結雞年，全港暫錄48,889宗二手住宅買賣登記，涉及總值3,540.43億元，登記量值較猴年的41,418宗及2,635.60億元分別大升18%及34%。

非住宅物業市場去歲表現更加明顯跑贏大市，自次季開始，商廈單季買賣登記量表現突出，整季錄得逾800宗登記；其後工廈亦急起直追，連續10個月均按月錄逾400宗登記，加上店舖按月交投亦維持在逾百宗的水平穩步前進，且純車位買賣亦有承接支持下，帶動雞年全年非住宅登記量值暫錄19,763宗及1,850.22億元，按年分別大增34%及77%。

陳海潮展望，踏入戊戌狗年，樓市利好因素多於利淡因素，首先息口雖然趨升，但本港仍處低息環境，加上市場求過於供的情況暫時難以扭轉。此外，今年經濟表現仍然看好，失業率低企，再配合跨境交通基建將相繼通車，料帶動住宅及工商舖物業市場一同造好，預期狗年整體樓宇買賣量可再錄得5%至8%的升幅，而普遍樓價則可望有約10%的上升空間。

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