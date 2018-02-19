騰訊(00700-HK)QQ春節紅包數據：超2.1億用戶參與 抽中17.9億個紅包

騰訊(00700-HK)QQ春節推出了「走運紅包」，初一到初三用戶可以通過步數抽取紅包，每100步可抽取1次。除夕當日共有1.66億用戶參與走運紅包，共抽取6.09億個紅包；初一至初三，2.1億多人加入走運紅包活動大潮，共抽取17.9億個紅包。

數據顯示，初一至初三全天，QQ「走運紅包」活動參與用戶數達到2.1億多人。參與活動的用戶通過步數共抽中17.9億個QQ「走運紅包」。而在活動期間，抽取QQ“走運紅包”用戶的行走步數累計達到3.4萬億步，約等於22.4億公裏，相當於在地球到火星之間往返20次。參與QQ「走運紅包」的用戶平均每天走出5347步，比去年共計多走出了359億步。

在初一至初三抽取QQ「走運紅包」各年齡段用戶的行走步數中，更愛出門社交的90後走得最多也最幸運，每日平均步數為5443步居首位，無愧於「最養生」群體。更年輕的00後則以每日平均步數5391步位列第二，頗有後者居上的趨勢。同時，抽中QQ「走運紅包」的90後用戶也最多，達到70%。

來源：界面新聞

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