信不信由你 天秤網購最容易受騙

過年期間許多民眾都有年節購物需求，內政部提醒：年節商機也是詐騙集團積極出動的時刻，民眾在網路購物時務必審慎留意，千萬別讓詐騙集團有機可趁，有疑問可撥打 165 反詐騙專線查詢。至於誰最有可能在網路購物時受騙上當，根據去年網購詐騙案件的分析，天秤座、天蠍座，和男性雙魚座似乎最容易受騙上當。

不論景氣好壞，過年期間大家口袋裡多少都有點錢，也多少會想買點東西犒賞、疼愛自己，慰勞一整年的辛勞。內政部表示，根據 165 反詐騙專線的統計，去年度民眾透過網路購物，卻受騙上當的案件數共有 3,577 件，手法包括賣家在收錢後人間蒸發、賣家要求加 LINE 私下交易、貨到付款卻收到劣質品、在買家付款後移除網頁，或是根本不出貨的假網頁等。內政部進一步分析，如果以星座分析詐騙被害人，網購族最容易受騙的第一名是天秤座，可能因他們較容易受到新奇事物的吸引，願意相信別人，因此較容易受到網路購物的詐騙；第二名則是天蠍座，比較容易受到私下加 LINE 交易享有優惠的吸引，因此被詐騙集團以低價吸引上鉤；第三名則是男性雙魚座。雙魚男可能因為猶豫不決的個性，又喜歡在網路比價，因而容易掉進詐騙陷阱，尤其是購買高單價的 3C 商品，反倒是雙魚女不容易受騙上當。

星座否真的跟容易被騙有關，各位可以自己判斷，但內政部提醒，假網拍是常見的詐騙方式，社群軟體、LINE 等私下購物，沒有任何保障，民眾應該提高警覺，千萬別貪小便宜，有任何疑問可撥打 165 查詢。