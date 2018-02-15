【港股收評】雞年最後半日市爆升600點 可以過肥年

今日為雞年最後一個交易日，只有半日市，相信不少投資者已正回家準備團年。雖然今日只有半日市，同時內地股市已收爐，但是大市表現絕不欺場，無懼美國經濟增長遜預期，以及美國十年期國債孳息率升穿2.9厘等不利因，錄得600點升幅，相信投資者可以過一個肥年。

恆生指數收市報31115點，升599點；國企指數收市報12535點，升274點，成交額為769.09億元。整個雞年大市表現相當理想，合共錄得7754點升幅。至於狗年表現如何？仍要視乎未來數日外圍表現如何，就算目前大市日益受到內地股市表現左右，但是外圍市況若未能配合，大市始終難有好表現。

今日大市基本上是雞犬皆升，恆指成份股中只有少數成為股未能有進賬，其中九龍倉置業(01997-HK)﹑領展房產基金(00823-HK)及長實集團(01113-HK)等地產及收租股表現較差，這與相關股份對息口走勢較敏感有關。債息持續上揚當年不利地產股，因為賣樓表現會較差；收租股則受到股息回報率與債息之差的差距收差影響，所以同時陷入苦戰。若在農曆新年假期期間，美國國債孳息率持續上升，甚至突破3厘，投資者便要考慮如何處理手上持有的地產股及收租股。

不過內房股表現卻相當強勁，碧桂園(02007-HK)升幅近3.9%，中國恒大(03333-HK)升幅更達7%。為何投資者再次力追內房股，是因為美元轉弱，有利內房股降低利息開支有關？或是投資者憧憬內地樓市在3月中旬開始有更佳銷情？在假期完結後，投資者是否還增持內房？不建議。

內銀股及本地銀行股均高收，建設銀行(601939-CN)(00939-HK)H股今早勁升4.7%，單是建行H股已帶動大市上升130點；至於在下周二公布2017年全年業績的匯豐控股(00005-HK)升2%，股價升穿83元。至於下周二公布業績，管理層會否予驚喜投資者？目前仍難預測，大家靜心等待吧。

2018年2月15日中午12時36分

文﹕張偉倫

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