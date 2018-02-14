冠君產業信託公布2017年度全年業績

可分派收入創歷來新高，達 14.87 億港元; 每基金單位分派增加 5.8%

花園道三號 : 租金收入升勢持續

朗豪坊商場: 銷售增長再次優於香港零售市場



香港, 2018 年 2 月 14 日 - (亞太商訊) - 持有花園道三號及朗豪坊物業的冠君產業信託（股份代號：2778）公布 2017 年度全年業績。



業績摘要



2017 財政年度 2016 財政年度變動

租金收益總額 (百萬港元)2,4312,299+ 5.7%

花園道三號 1,2321,157+6.4%

朗豪坊辦公樓 344325+5.9%

朗豪坊商場 856817+4.7%

物業收益淨額 (百萬港元)2,1662,027+ 6.9%

可分派收入 (百萬港元)1,4871,408+ 5.6%

每基金單位分派 (港元)0.24260.2292+ 5.8%



於 2017 年 12 月 31 日於 2016 年 12 月 31 日變動

物業組合總值 (百萬港元)76,70466,842+ 14.8%

每基金單位資產淨值 (港元)10.368.72+ 18.8%

資產負債比率 18.9%21.7%- 2.8 百分點



概覽

本信託 2017 年的可分派收入再創新高，上升 5.6% 至 14.87 億港元，而每基金單位分派亦增加 5.8% 至 0.2426 港元，增長持續主要受惠於本信託旗下所有物業的穩定租金收益。



花園道三號

花園道三號於 2017 年繼續錄得續租租金大幅上調，帶動租金收益增長至 12.32 億港元，較 2016 年上升 6.4%。現收租金由 2016 年 12 月 31 日的每平方呎 78.20 港元上升 18.3% 至每平方呎 92.52 港元（按可出租面積計算），在租務增長勢頭轉強之下，市場租金亦節節攀升，最新租金達到每平方呎 120 港元。



朗豪坊辦公樓

朗豪坊辦公樓憑借其優越位置、優質的建築及設施，繼續成為各大生活時尚行業租戶的首選物業。物業於 2017 年的租金收益總額增加 5.9% 至 3.44 億港元。本信託於 2017 年 7 月公布可能出售其所持的朗豪坊辦公樓權益，信託管理人至今並未接獲任何意向書。



朗豪坊商場

受惠於本地經濟轉好，以及訪港旅客人數上升，香港零售市場於 2017 年下半年呈現復甦跡象。朗豪坊商場的美容及護膚產品租戶銷售表現穩健，帶動分成租金大幅上升，租金收益總額增加 4.7% 至 8.56 億港元。商場銷售額增加 5.3%，再度優於香港 2017 年整體銷售上升的 2.2%。



融資

截至 2017 年 12 月 31 日，本信託已提高定息借貸的比例至 50.0%，以緩和利率可能上調的影響。



分派

本信託旗下所有物業租金收益穩建增長，可分派收入增加 5.6% 至 14.87 億港元（2016 年：14.08 億港元），而每基金單位分派亦上升 5.8% 至 0.2426 港元（2016 年：0.2292 港元）。按 2017 年 12 月 29 日的基金單位收市價 5.73 港元計算，相當於年度分派率 4.2%。



資產值

由於租值估算上升，本信託旗下物業組合的估值增長 14.8% 至 767 億港元。每基金單位資產淨值對比上年度增加 18.8% 至 10.36 港元。



展望

寫字樓物業組合的出租率仍維持在較高水平。由於花園道三號及朗豪坊辦公樓的市值租金水平仍低於現收租金，預料續租租金的上升趨勢於來年仍會持續。



香港零售市場復甦，令零售商的經營環境有所改善，本信託對朗豪坊商場 2018 年的前景審慎樂觀。隨著數碼時代體驗式零售的興起，本信託將繼續發揮創意，進一步豐富朗豪坊商場的購物體驗。



本信託的現有物業組合有望在 2018 年持續取得穩定租金收益增長。然而，潛在的利率上調可能會導致融資成本上升，從而影響本信託的每基金單位分派。我們將繼續維持審慎的態度，規劃我們的投資組合，並把握策略性投資機會，務求為基金單位持有人帶來利益並優化價值。



有關冠君產業信託 (股份代號：2778)

冠君產業信託擁有及投資提供租金收入的寫字樓及零售物業。信託主要投資位於優越地點的甲級商用物業。現時擁有花園道三號及朗豪坊兩幢地標性物業，總樓面面積達 293 萬平方呎，分別座落於維港兩岸。網站: www.championreit.com



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