中國新電信委任大數據及物聯網專才宮正軍博士為集團首席科學家

鞏固「大數據創新聯盟」的實力 進一步奠定集團於大數據產業鏈的行業地位



香港, 2018 年 2 月 14 日 - (亞太商訊) - 以互聯網及大數據業務為重點的中國新電信集團有限公司（「中國新電信」或「集團」；股份編號：8167）一直致力成為的新一代互聯網綜合服務與解決方案提供商。集團不但積極與多方訂立合作協議，更於去年九月成立「中國新電信集團大數據創新專家聯盟」（「大數據創新聯盟」），以推動集團大數據產業生態化發展。集團更於今年二月二日邀得於大數據及物聯網領域上具豐富經驗的宮正軍博士以首席科學家的身份加入集團。集團冀透過吸納專才，進一步鞏固集團實力。



宮正軍博士畢業於西安電子科技大學，主修電腦磁場及微波技術，並於物聯網領域上擁有近三十年的經驗。宮博士曾於多間智能手機及電子公司擔任要職，領導團隊通過產品引進、技術引進及搭建研發平台，推动國產手機行業的發展新模式。目前，宮博士主要研究新能源及物聯網建設，擁有相關領域的專業知識及研發團隊，同時擔任中科院物聯網產業聯盟顧問、深圳市智慧城市行業協會物聯網分會會長等社會職務。宮博士的研究方向與集團在大數據領域的發展佈局與戰略非常吻合，管理層相信隨宮博士的加入，將極大助力集團及大數據創新聯盟的發展。



宮正軍博士表示：「中國新電信集團擁有優秀的管理團隊及充裕的行業資源，希望能夠在集團的大平台上，於大數據領域進行深度挖掘，立足商業模式創新，協助集團不斷拓展業務。」



有見大數據以及雲計算於社會上日趨重要，集團亦把握機遇，進入了千億元美元估值的物聯網領域。集團於去年成立「大數據創新聯盟」，旨在滿足政府、企業客戶的業務需求，透過融資平台凝聚智慧，協助集團快速回應行業市場的發展需求，並推動集團大數據產業生態化發展。集團期望藉著聯盟的戰略定位，為政府與產業互聯網提供規劃諮詢服務、探索創新商業模式，以及認識更多合作夥伴，鞏固行業地位，並進一步擴闊客戶群。



展望未來，集團將透過「大數據創新聯盟」的優勢及聯同集團的專才，共同發揮科研和技術優勢，繼續發掘互聯網數據中心、雲計算及大數據產業的潛在投資及合作機會，共同創造社會及經濟價值，帶領集團的業務發展更上一層樓，促進大數據產業發展。



關於中國新電信集團有限公司 （股份編號：8167）

中國新電信集團有限公司及其附屬公司（統稱「集團」）投資運營互聯網數據中心、提供大數據和雲計算服務, 並於二零一六年十二月晉身 MSCI 香港小型指數的成份股。全資附屬的廣東蔚海移動發展有限公司協同中國大型電信運營商，打造華南地區大型雲計算中心。此外，集團旗下阿凡達財富以及蜜蜂金服均從事互聯網金融平台業務。而集團與神舟航天軟件有限公司及佛山市禪城區人民政府成立的神舟航天智能製造技術（廣東）研究院在二零一五年十月二十三日獲廣東省民政廳批准註冊，成為中國民辦非企業單位。於二零一五年底開始，集團通過廣東蔚海重點投資數據中心項目（包括位於江門鶴山的蔚海智谷）。



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