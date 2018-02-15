美股盤中─銀行股與科技股上漲 股市清除早場跌幅 反彈上揚

在銀行股與科技股上漲的支撑下，美國股市週三清除早場跌幅，反彈上揚。道瓊稍早一度下跌達 150 點。

美國公布通貨膨脹數據較預期強勁，股市開盤因而下跌。美國 1 月消費者物價指數 (CPI) 上升 0.5%。分析師預估為上升 0.3%。投資人亦消化較預期疲弱的零售銷售數據。

台北時間 23:52

道瓊工業平均指數上漲 3.33 點或 0.14% 至 24673.78。

Nasdaq 指數上漲 53.05 點或 0.76% 至 7066.56。

S&P 500 指數上漲 9.49 點或 0.36% 至 2672.43。

分析師說，CPI 數據較預期強勁，零售銷售數據則疲弱。不幸的是，CPI 數據獲得較多關注，因 1 月就業報告顯示工資大幅成長。

CPI 數據公布後，美國 10 年期債券殖利率上升至 2.87%，報告公布前約報 2.82%。

在數據公布後，指數期貨清除了大幅漲幅，反轉走低。道瓊指數期貨一度大跌達 300 點。

近來通貨膨脹擔憂上升，使得華爾街感到緊張。上週，美國三大主要指數下跌逾 5%。道瓊創下 2016 年 1 月以來最大單週跌幅。

通貨膨脹緊張使得股市大幅波動。在前八個交易日中，道瓊出現六次漲跌幅達三位數，有二次大跌逾 1000 點。這段期間，波動指數 VIX 大漲近 50%。

但股市已自大幅的跌勢中反彈。週二交易中，指數自上週的回檔修正水準反彈上揚，終場連續第三天上漲。