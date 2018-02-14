【港股收評】內地股市雞年收爐高收助慶 大市爆升逾600點

今日為內地股市雞年收爐日，滬深股市均高收。內地股市出色的表現對香港股市同樣產生刺激作用，大市今日高開高收，升幅更一度接近800點，一洗上周的頹風，再次對31000點產生期盼。投資者是否還記得上周港股累計跌幅逾3000點，成為以點數計表現最差的一周？相信經過兩日累計逾900點升幅後，投資者已將上周的苦泡拋諸腦後，什麼「沈判日」已通通不再被人提起。這又是否好事？希望投資者在回味今日的大升市時，亦要憶及上周的大跌市，小心在農曆新年假期後，因掉以輕心而面臨的致命失誤。

恆生指數升676點，收市報30516點；國企指數收市報12261，升256點，成交額為1106.15億元。隨著港股通從周二起暫停，以及內地股市已收爐，加上明日大市只有半日市，成交額肯定會縮減。說真的若明日大市只有半日市，成交額仍可以錄得逾千億元，便要在農厝新年假期期間，重新考慮一下後市是否要加大注碼或大規模縮減手上持倉。

為何在半日的情況下，當成交額逾千億元時，要重新考慮假期後倉位部署。一般而言若只得半日市，投資者又豈會盡力買貨賣貨，所以明日成交額可能只有500至600億元。若突然大市在半日成交額逾千億元，一是市況極為理想，一是市況極為疲弱。當此等極端市況出現，投資者是否有必要在農曆新年假期間，密切留意外圍市況？所以明日投資者心情不應該過份放鬆，直至上午11點左右，大市交投伕仍然是疏疏落落，既不見人買貨，也不是賣貨時，便可以放鬆心情準備過新年。

內銀股今日表現實在太出眾，三大中資銀行股已合共推共大市192點。三大內銀股是在午後發力，是否因為內地收爐後，內地投資者集中火力要買貨有關？內銀股升勢突然加劇，是因為內地1月份銀行貸款增長數據有關？總之當內銀股等中資金融股處於強勢之時，看淡的投資者不應胡亂出手。

至於在下周二便放榜的匯豐控股(00005-HK)及恆生銀行(00011-HK)，兩者同樣是愈升愈有，又再次打筆者的臉。

最令人意外為油股在午後走勢轉強，不明白為何油股會出現此等走勢，不過當市升時不要問理由為佳。

2018年2月14日下午4時51分

文﹕張偉倫

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