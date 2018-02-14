融創中國(01918-HK)：對樂視網投資事項已完成 將不會被撤銷或終止

融創中國(01918-HK)公布，關于公司于2017年4月13日完成向樂視網(300104-CN)、樂視緻新及樂視影業投資合計約人民币150.41億元投資事項。

誠如該通函中“董事會函件-豁免嚴格遵守上市規則的規定-替代披露”一節所述，聯交所已豁免公司嚴格遵守上市規則第14.67(6)(a)(i)條及第14.67(7)條規定，其中包括豁免在通函中披露樂視影業截至2014年及2015年12月31日止年度的經審核財務報告，及樂視影業截至2016年12月31日止3個年度的經營業績讨論及分析。作為通函中豁免部分的替代披露，公司將于聯交所網站及公司網站上刊發樂視網就完成重組方(即將樂視影業全部股權注入樂視網)所發布的公告。樂視網重組公告預期包括樂視影業最近期的經審核財務報告，以及樂視影業于報告期間的經營業績情況。

于2018年1月19日，樂視網在深圳證券交易所網站刊發公告，宣佈其決定終止重組方案。根據終止公告，由于樂視控股因對外借款及擔保導緻資産被大量質押和凍結，樂視控股所持樂視影業21.81%股權目前仍處于司法凍結狀態；樂視影業尚存有對其關聯方樂視控股的人民币17.1億元其他應收款；考慮到樂視控股短期内提出實質解決方案存在不确定性，樂視控股持有樂視影業股權凍結不能解除且對樂視控股應收款項問題遲遲未能解決導緻重組方案無法推進或無法獲得監管機構的必要批準，重組方案暫不具備實施基礎；為了維護樂視網及其全體股東的利益，經充分讨論和審慎研究論證，樂視網決定終止本次重組事項。因此，樂視網及公司將不會刊發樂視網重組公告。

由于投資事項已完成，公司相信投資事項的商業條款，將不會因重組方案的終止而作出任何修訂，且投資事項將不會被撤銷或終止。

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