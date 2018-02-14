中華職棒／猿隊過年旺得福袋最大獎季票購買權

為了迎接農曆新年，Lamigo 桃猿隊將在四家百貨公司專櫃推出「2018 旺得福袋」，內容物商品市價皆超過 3500 元，福袋烙印金冠軍徽標，每袋限量售價 1880 元。

除了旺得福袋中球迷朋友有機會獲得的各式超值商品外，頭獎為「一年份季票購買資格」是福袋專屬優惠的最大亮點！抽中頭獎的幸運兒可以得到「銀猿卡」會員資格，屆時繳交 28,800 元可成為銀猿卡友。(銀猿卡友享有 2018 金猿卡權利，惟不得續約)

頭獎在四家百貨專櫃皆各安排一位名額，福袋售出後預計在 2 月 23 日 (五)13:00 於 Lamigo 官方ＦＢ直播公開抽出頭獎。除了銀猿卡資格外，2018 年狀猿卡資格、2017 猿王全隊徽章組特式金邊版、2017 季冠軍Ｔ、Lamigo 棒球外套、Lamigo 拼接帽 T、Lamigo 主題球衣等都有機會等著大家拼手氣，福袋皆含銀猿抽獎券乙張。

福袋販售時間為大年初一 (2 月 16 日) 百貨開店，地點：中壢大江四樓、環球板橋一樓、大魯閣草衙道一樓以及新光三越 A11 的四樓，每櫃福袋限量 120 份，每人限購 2 份，商品售出無法退換貨。

備註：

1. 會員結帳前請出示金、狀猿卡。

2. 人為損壞、特價商品恕不接受退換貨。

3. 本活動販售之正價商品需更換請郵寄至 Lamigo 商品部 (需附 80 元郵寄費、現金付款 - 統一發票、信用卡付款 - 統一發票及信用卡簽單、當日購買商品)。

4. 加價商品以現場款式、尺寸為主

5. 春節假期為 2/15(四)-2/20(三)，年節期間官網持續開放訂購，但暫停出貨事宜。2/21(四) 起將開始依網站訂單順序出貨。

6. 主辦單位保有修改、變更活動內容之權利。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』