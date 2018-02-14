新加坡第四季GDP下修 製造業勢頭減弱

隨著製造業勢頭減弱，新加坡經濟第四季度增速被下修。

新加坡貿工部周三公佈，當季國內生產毛額 (GDP) 經季節性因素調整後，折合成年化季增率成長 2.1%；彭博調查得到的預估中值為成長 2%，而政府公佈的初值為 2.8%

第四季度 GDP 較 2016 年同期成長 3.6%；預估中值為成長 2.9%

該貿易依賴型經濟體的製造業去年受到了電子產品出口激增的提振，但這個行業最近難以維持住勢頭。12 月份工業產值增速降至兩年低點。

貿工部表示，儘管第四季度有所放緩，但 2017 年全年經濟仍成長了 3.6%，而且 2018 年成長率也勢將略高於預測區間 1.5-3.5% 的中點。這一總體光明的前景意味著，決策者有空間在 2 月 19 日預算中宣布預期中的加稅，以幫助政府撥付隨著人口快速老齡化而成長的醫療和退休福利支出。

此外，上述經濟前景也為新加坡金融管理局今年收緊貨幣政策創造了空間；金管局在去年 10 月作出上一次貨幣政策決定時，為可能的緊縮敞開了大門。該央行下一次宣布政策決定將是 4 月份。

新加坡 GDP 報告中的其他細節：