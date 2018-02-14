讓台灣人回家過年唐德明：政府責無旁貸的責任

M503 航路爭議仍在持續，由於中國大陸片面宣布啟用 M503 ，讓民進黨政府決定用拒絕核准大陸東航以及廈航的春節加班機作為手段，來跟中國大陸政府作為溝通籌碼，但因此卻傳出讓不少台商、台生可能無法順利返台過年，或者是要用較昂貴的票價來買機票，但蔡政府也多次出面澄清，台灣民眾返台權益不受影響。

對此，國民黨文傳會副主委唐德明今日表示，農曆春節是全球華人一年當中最重要的節日，民進黨政府因為想要與中國大陸協商 M503 航線，竟然將在大陸經商求學的台灣人當作政治籌碼，拒絕核准大陸東航和廈航的春節加班機。

唐德明也質疑，為什麼國民黨執政時期，可以和中共就 M503 航線協商出對台灣最有利的方案，換成民進黨執政，民進黨卻只能用台商、台生回鄉過年的權益當政治籌碼，民進黨政府難道不應該仔細思量一下，如何做才能對台灣人民比較好嗎？

以下為唐德明臉書全文：

農曆春節是全球華人一年當中最重要的節日，不管是在紐約、舊金山，或是上海、北京，還是台北、高雄，大家都會藉著這個節日團聚在一起，享受人倫親情的溫暖。因此，不論相距多遠，不管經商還是求學，都會想儘辦法回家過年圍爐。這個習俗維繫家族親人上千上百年，任何政治力都不應該剝奪遊子春節返鄉團聚的權利。

但是我們很遺憾地看到，民進黨政府因為想要與中國大陸協商 M503 航線，竟然將在大陸經商求學的台灣人當作政治籌碼，拒絕核准大陸東航和廈航的春節加班機，導致這 2 家航空業者被迫取消申請。

民進黨的這個動作，直接衝擊了大約 5 萬名台灣人民的返鄉權益。往年來回機票約在 3500 至 4000 元人民幣之間，但今年大陸購票平台上，2 月 10 日上海返台的來回機票已經漲到 6300 元人民幣，最多貴了將近一倍，一家四口回台灣看爺爺奶奶，負擔著實不小。

其實民進黨自己也知道 M503 航線沒有太大問題。因為民航局自己都承認，這次事件發生後，確實有收到國際航協（IATA）的回函，民航局也自始至終未反對 M503 等航路。民航局也從未否定 IATA 回函中提及 M503 自 2015 年 3 月投入使用，並不是新航線。民進黨政府其實只是想要藉此事件，讓中國大陸坐上談判桌，好打破兩岸關係持續冰凍的現況。但就因為民進黨的一黨之私，卻讓台商、台生過年回家之路變遠、變貴，連帶旅行觀光業者也受到重大衝擊，雙雙成為春節返鄉的受災戶。

為什麼國民黨執政時期，可以和中共就 M503 航線協商出對台灣最有利的方案，換成民進黨執政，民進黨卻只能用台商、台生回鄉過年的權益當政治籌碼，民進黨政府難道不應該仔細思量一下，如何做才能對台灣人民比較好嗎？我們要問問蔡總統，難道台商與台生不算是台灣人民嗎？民進黨政府對於被遣送到中國大陸的詐欺犯，都會大聲疾呼、不遺餘力地爭取他們回台灣，難道台商與台生還比不上詐欺犯嗎？為政者要有同理心，絕對不能為了一黨之私，就把台商台生返鄉過年的權益當成政治籌碼，他們也都是蔡總統的子民啊！

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』