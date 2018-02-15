媽祖廟發跡 鴻海郭台銘篤信 板橋慈惠宮

撰文 ‧ 蘇曉音 攝影 ‧ 石吉弘

農曆春節，除了團聚吃年夜飯，扶老攜幼上廟裡拜拜，祈求新的一年平安順利，是傳統習俗中的重要活動。這回，《alive》跟著企業大老全台走透透。拜拜，也品嘗在地美食。

從台北捷運府中站出站，跟著人群走，不出幾分鐘，就來到名聞遐邇的「板橋慈惠宮」。去年 9 月 23 日，鴻海集團董事長郭台銘從湄洲迎來媽祖後，更是威名遠揚，一夕之間成了全台名氣最響亮的媽祖廟。

慈惠宮主管江清秀透露，郭董父親郭瑞齡早期在附近派出所擔任警員，一家人擠在廟內廂房，當年起居處現在成為「五路財神」殿，直到父親調職到中、永和才搬離。為感念媽祖當年恩情，每年正月初一，郭董都會帶著一家子來拜拜，若真的抽不出時間，也會在農曆 3 月 23 日媽祖誕辰時特地趕來。民國 64 年改建時，大門外的一對龍柱便是他們捐獻的，當年一口氣可是花了新台幣 200 萬元。據說篤信媽祖的郭台銘，去年確認到美國設廠之後，還認真考慮要把媽祖請過去坐鎮，可見信仰有多虔誠。

這裡主要奉祀的是海神媽祖，俗稱「板橋媽祖廟」。1750 年（清乾隆 15 年）福建漳浦人林成祖率眾跨海來台，當時有一位唐山行腳僧，從福建湄洲奉請一尊天上聖母來台，蓋了一座茅草屋供奉，被這些漳浦同鄉知道之後，共同募款成立了「天上聖母金浦會」，蓋了一座小廟安置聖母，這也是慈惠宮初址，後來因為信徒眾多，小廟無法容納，所以遷移到現址。1873 年，由當時板橋的望族林家林國芳召集陳元瑞、林瀾波、楊早明等人重修，建立了最初的基礎，是板橋地區人民的信仰中心。

一樓大殿主祀天上聖母媽祖，擁有全台最高木雕媽祖、千里眼與順風耳，每天香客絡繹不絕。早期板橋居民間流傳著一句話：「可以不知道板橋市長換誰做，但不能不知慈惠宮有個靈驗的聖母。」可見板橋媽祖在當地人心中不可動搖的地位。

去年郭台銘親自到大陸湄洲恭迎媽祖聖駕，選擇搭乘「海峽號」渡過台灣海峽抵台，全台包括大甲鎮瀾宮、松山慈惠堂、新港奉天宮等共 36 間媽祖廟都到台北八里港迎駕。而郭台銘與新北市長朱立倫也在板橋慈惠宮親自接駕並協助安座，這是暌違 20 年後，湄洲媽祖再度來台（編按：1997 年 1 月 23 日，北港朝天宮從湄洲天后宮請來媽祖，搭乘長榮航空抵台，巡安約 100 天，共繞了 19 個縣市），可說是宗教界大事，且這趟為期 17 天的來台巡安，除板橋當地外，足跡踏遍台北市、新北市、基隆市、台中市、嘉義縣與雲林縣等地，更壯大了板橋慈惠宮的名氣。為了這場宗教活動，據說郭台銘贊助新台幣 2 千萬元，還動員鴻海科技集團可用人力，重視程度可見一斑。

位在板橋鬧區的慈惠宮，隨著都市快速發展與時代變遷，如今整座宮廟與民宅緊密相連；不同於許多占地廣大的宮廟，反倒給人更加親近的感覺。參拜媽祖成了當地人的習慣，演變為人潮聚集之處，集結成市，四周攤商、小吃林立，加上鄰近板橋後火車站，1969 年政府規畫市場時，就把原有近一百攤重新整合，據說鼎盛時期，市場內外加起來有 2 百多攤，小吃有板橋在地的、台南特色的、四川風味的等，各地小吃都在此落地生根。

手剝仿土雞肉飯

「紅店」開幕只有 4 年左右，標榜「無刺虱目魚專賣店」，賣的是台南口味。招牌「無刺虱目魚肚粥」，湯頭用虱目魚骨當日熬煮，米粒糜而不爛，充分吸收魚湯的鮮美。

幾年前初次到訪，一邊喝著粥、一邊欣賞老闆娘帶著衛生手套一一把煮熟雞肉剝成絲，我納悶為什麼不是像嘉義一樣用火雞肉呢？她笑著說：「因為我喜歡這種仿土雞的甜味，要賣就要賣自己愛吃的啊！」眼前這碗雞肉飯的肉絲，閃耀著令人垂涎的光澤，搭配粒粒分明的白飯，確實充滿香甜滋味。

紅店

地址：新北市板橋區宮口街 30 號

電話：02-8969-8122

時間：午、晚餐（除夕到初二休）

生炒魷魚人氣旺

這攤「生炒魷魚」，在板橋無人不知。只有不到 10 個座位，用餐時刻座無虛席，外賣區排隊的人龍更是誇張。即使只賣一種產品，仍然大獲人心。老闆高國樑原本賣的是「生炒花枝」，因為花枝連年翻漲，改用自己泡發的阿根廷魷魚，一鍋鍋現場烹調，湯頭加了高麗菜、二砂糖、鹽等，煮成類似南台灣帶點甜味的羹湯，一口咬下能吃到魷魚的爽脆，與高麗菜的鮮甜。

一碗 40 元的銅板價，讓它威名遠播，雖然碗不大，但店家給得大方，經常把碗裝到十分滿而不灑到桌面，每回我都被眼前這番陣仗給震懾。

生炒魷魚

地址：新北市板橋區宮口街 28 號

電話：02-2960-3503

時間：午、晚餐（除夕到初六休）

油飯與肉羹清湯絕配

黃石市場周圍小吃最常見的就是油飯與肉羹清湯。「宮口 38」老闆娘邱芬蘭說，當初是她阿公邱明土最先開始賣，相較於大多數肉羹湯都勾芡，邱明土認為清湯更能展現湯頭，打個蛋花營養加分，配油飯吃更飽足。後來第二代各自獨立門戶，傳下來再分支，就變成在地特色小吃。

這裡的「油飯」讓人無法自拔，尖糯米炊煮後，趁熱拌進以黑豬油炒製的油蔥，單獨吃味道就很迷人，淋上加了番茄醬、四川醬、味噌、辣椒粉自製而成的辣醬吃，口味雖重，還是能吃到米粒的綿密與豬油香味。

宮口 38

地址：新北市板橋區宮口街 38 號

電話：02-2272-2665

時間：午、晚餐（除夕到初二休）

豬肉餛飩日賣 2 萬顆

從四川瀘縣跟著國民政府來台的曹仲高，為了養活一家人，賣起在家鄉常吃的「餛飩」、「乾麵」等，因為味道獨特很快打開名聲。開業邁入第 58 年，第二代小老闆曹碩文已回家接手５年半，從建立品牌、掛上招牌到改用宜蘭噶瑪蘭黑豬後腿肉做原料，甚至在市場旁開店面，秉持父親教誨，重新擦亮這近一甲子的小攤。

這裡的餛飩內餡，除了綿細如泥的豬肉外，就是鹽巴，肉味搭配麵皮香，脾胃服服貼貼。難怪這裡的餛飩一天可賣出 2 萬顆，實在驚人。還有一款加了餛飩與水波蛋的「餛蛋麵」，因發音和「混蛋」相同，成為年輕學子最愛。

老曹餛飩

地址：新北市板橋區茶館街 11 號

電話：02-2968-0116

時間：早、午餐、下午（除夕到初二休）

小檔案_板橋慈惠宮

地址：新北市板橋區府中路 81 號

電話：02-2965-0014



來源：《商業周刊》 1579 期

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