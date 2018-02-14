貴金屬盤後─美元回檔 黃金擴大反彈走勢 收高4美元

黃金期貨週二上漲，收復部份上週的跌幅，美元疲弱提供了黃金市場支撑。

4 月黃金上漲 4 美元，或 0.3%，收於每盎司 1330.40 美元。

分析師說，股市近幾日重挫，但避險貨幣日元與瑞士法郎却少有變動，可能是因投資人認為股市超漲，回檔屬正常。但隨著股市的不確定性與波動持續，日元與瑞士法郎終於有買盤進場，美元則受到壓力。

美元下跌 0.9% 至 107.72 日元。美元指數下跌 0.6% 至 89.71。

美國 10 年期債券殖利率下降至 2.846%。週一，該殖利率上升至四年高點 2.891%。

理論上，殖利率上升，會削弱黃金胃口，因黃金不具有利息。但通貨膨脹上升，則為黃金利多，因黃金被視為對沖通貨膨脹的避險工具。

分析師說，現在黃金再度被視為避險工具，價格因而上漲。

週三，美國將公布 1 月消費者物價指數 (CPI)，分析師預估為上升 0.4%。若公布值高於預期，可能促使聯準會(Fed) 升息。

分析師說，投資人密切注意 CPI 數據，並觀察黃金是否守住 1325 美元支撑。

其他金屬交易方面，3 月白銀下跌 0.3% 至每盎司 16.52 美元。3 月銅上漲 2.3% 至每磅 3.158 美元。

4 月白金上漲 0.3% 至每盎司 976.20 美元。3 月鈀金上漲 0.5% 至每盎司 980.75 美元。