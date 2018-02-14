分析員﹕港股可高開 再闖三萬關

美國股市繼續反彈，市場人士認為今日大市可以高開，並有機會再試3萬點。

道瓊斯指數收市報24640點，升39點或0.2%，標準普爾指數收市報2662點，升7點或0.3%，納斯達克指數收市報7014點，升32點或0.5%。

歐洲股市則紛紛低收，英國富時指數收市報7168點，跌9點或0.1%，德國DAX指數收市報12197點，跌86點或0.7%，法國CAC指數收市報5109點，跌31點或0.6%。

港股在美預託證券(ADR)普遍高收，匯豐控股(00005-HK)ADR折合收市報80.84元，較本港收市價高1.3%，中國海洋石油(00883-HK)ADR折合收市報11.01元，較本港收市價高0.7%，中國石化(600028-CN)(00386-HK)ADR折合收市報6.03元，較本港收市價高0.7%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)ADR折合收市報22.84元，較本港收市價高0.4%。

時富證券聯席董事鄧建初指出，今早大市將高開，仍有機會向上挑戰3萬點，支持位為29500點。

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