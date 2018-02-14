中國天然氣(00931-HK)購銷售及分銷液化天然氣業務

中國天然氣(00931-HK)公布，公司間接全資附屬公司港能天然氣訂立股權轉讓協議I，據此，河北德眾賣方已同意出售，而港能天然氣同意，按股權轉讓協議I所載之條款及條件以代價I購買河北德眾待售股份；及公司間接全資附屬公司港能(湖北)能源與湖北港順賣方訂立股權轉讓協議II，據此，湖北港順賣方已同意出售，而港能(湖北)能源已同意，按股權轉讓協議II所載之條款及條件以代價II購買湖北港順待售股份。

賣方包括劉立剛、谷志剛、鄭福和與郭志倫，他們共持有河北德眾35%股權，交易金額為850萬元人民幣。河北德眾的主要業務為買賣液化天然氣、液化天然氣設備的租賃、安裝及買賣，以及提供顧問服務。於收購事項完成後，河北德眾將成為公司之全資附屬公司。

湖北港順的交易是以865萬元人民幣，購入40%股權。有關湖北港順之資料於本公告日期，湖北港順由公司透過買方II間接擁有60%及由湖北港順賣方擁有40%。湖北港順的主要業務為銷售及分銷液化天然氣、液化天然氣供應及管理。於收購事項完成後，河北德眾將成為公司之全資附屬公司。

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