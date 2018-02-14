凱富能源(00007-HK)擬易名為香港金融投資控股

凱富能源(00007-HK)公布，建議將公司名稱改為香港金融投資控股集團，待股東特別大會批准。

建議更改公司名稱為公司全面準確概括經營業務和直接塑造經營品牌之組成部分，原因包括高信證券及公司之若干其他全資附屬公司於證券及期貨事務監察委員會登記為持有牌照可從事第1、2、4、6、8及9類受規管活動，自2004年起一直於香港金融服務業營運。

集團一直致力加強其於金融服務業的服務能力，並尋覓有關新機會。因此，於2016年7月，高信證券與共同發起人訂立發起人協議，據此，訂約方有條件同意在內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排框架下於廣州自由貿易試驗區南沙自由貿易區成立一家合營證券公司，當中集團將投資3.5億元人民幣。

集團計劃收購目標集團，其主要資產為位於中國廣東省湛江市湛江經濟技術開發區東海島之土地之土地使用權，此非常重大收購事項已於2018年2月13日經股東特別大會投票一致通過，項目之建築面積為130萬平方米；及將尋求於現有能源相關及金融服務業務基礎上拓展其業務至物業投資及開發。

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