美國政府發布1.5萬億美元基建計劃

當地時間12日，美國白宮向國會提交基礎設施建設投資計劃，計劃未來10年内利用2000億美元聯邦資金撬動1.5萬億美元的地方政府和社會投資，改造美國年久失修的公路、鐵路、機場以及水利等基礎設施。

美國政府公布的這份長達53頁的文件詳細介紹新計劃，包括縮短項目批準時間至兩年、投資農村項目和改善工人培訓等。其中，聯邦資金中的1000億美元將用于建立獎勵計劃，以激勵州政府、地方政府和私營資本加大對基建項目投資;500億美元將用于支持農村地區重建并改造交通運輸、水電、寬帶等基建項目;500億美元將用于獎勵變革性基建項目、擴充現有基建融資項目和融資周轉基金等。

美國總統特朗普在競選時就承諾，當選後將對美國機場、鐵路、公路以及港口等基礎設施進行大規模改造。去年2月，他在當選總統後的首次國會演講中表示，將向國會提出1萬億美元的基建支出計劃，以替換美國“破碎的基礎設施”。如今，特朗普再次強調美國基礎設施年久失修的情況已經到了令人無法忍受的地步，損害了美國競争力和民衆生活質量。他表示，白宮的基建投資計劃將鞏固美國經濟，提高美國競争力，為美國家庭降低生活成本。

有分析人士表示，特朗普的這份基建投資計劃很難在國會獲得跨黨派支持。民主黨議員認為無法滿足美國基建融資需求，部分共和黨議員或認為基建投資將使聯邦政府財政赤字進一步增加。高盛也表示，該計劃在今年實施的概率很低。

美國白宮還預計，美國10年期預算赤字為7.095萬億美元，之前預計為3.15萬億美元;2018財年預算赤字為8730億美元，之前預計為4400億美元。到2028年，美國聯邦政府債務將增至29.9萬億美元，較目前增加9.4萬億美元。

美國財政部近日的一份文件則顯示，聯邦政府2018財年預計將繼續舉債近萬億美元，幾乎是上一財年的兩倍。根據美國財政部的這份文件，為財政部擔任顧問的多家銀行聯合預計，2018年聯邦政府預計新增債務9550億美元，達到6年來的最高水平。美國財政部還預計，2019年將發行超過1萬億美元國債，達到1.083萬億美元。一直以來，美聯儲都是政府債券的重要買家之一，從2008年金融危機以來買下了大量政府債券，即量化寬松。不過，美聯儲早已開始了“縮表”進程。所以，美國財政部未來必須找到新的買家。

就在上周，美國通過的兩年預算協議結束了政府的短暫停擺，但引發了市場對美國財政穩定性的質疑。凱投宏觀經濟學家Andrew Hunter和Michael Pearce表示，如果美國國會到2020年無法通過新協議再次提高支出水平，此前的財政上限被重新實施，財政政策可能會成為美國經濟的拖累。

來源：證券時報APP

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