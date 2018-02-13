美元再度跌破90關口 日元創五個月新高 人民幣一度大跌250點

摘要： 外匯市場持續波動。美元指數跌幅擴大至 0.4%。美元 / 日元大幅下挫，跌破 108 關口，至去年 9 月以來最低位。在岸及離岸人民幣兌美元一度跌約 250 點，中間價下調 246 點。

上周至今，隨著市場波動性回升，外匯交易員忙瘋了。

周二，美元、人民幣、日元走勢變動明顯。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數跌幅擴大至 0.4%，至日內最低 89.81。上周美元創出 2016 年 12 月以來最大周漲幅。

美元 / 日元大幅下挫，跌破 108 關口後加速下跌，現報 107.69，日內累計跌 0.8%，至少為去年 9 月以來最低位。

美元兌瑞士法郎跌近 0.5%，至 0.9350，較昨日進一步走低。瑞郎和日元上周上漲，因投資者規避股市拋售風險而買入避險資產。

在岸人民幣兌美元午後持續走低，盤中跌破 6.35 關口，最低至 6.3520 元，較上日夜盤收盤跌約 250 點。收盤報 6.3440，較上一交易日官方收盤價跌 150 點，較上一交易日夜盤收盤跌 172 點。

離岸人民幣兌美元也擴大跌幅，一度達到約 250 點，最低至 6.3485 元。

人民幣中間價今日下調 246 點，報 6.3247，至 1 月 31 日來最低。上一交易日官方收盤報 6.3290，夜盤收盤報 6.3268。

昨日美元小幅走高，在岸、離岸人民幣盤中雙雙急跌。

彭博社援引摩根大通的數據稱，在總規模 5.1 兆美元的外匯市場上，本月的價格波動性一度升至 2016 年 11 月以來的月度最高水平。去年的平靜程度是 2012 年以來最罕見的。

伴隨著波動性的回升，外匯市場的交易活躍度也顯著提升。CLS 集團在最新的一份聲明中稱，從上周一到周四，公司日均外匯結算量接近 2.1 兆美元，較 1 月均值大幅增加了 14%。

觸發匯市波動性的因素有很多，除了債市和股市的波動傳導之外，還包括聯準會加速其貨幣政策正常化步伐的憂慮。摩根大通稱，程序化交易也助推波動性和成交量的提升，上周，其平台上使用程序化交易的日均客戶數量超過了去年的最高水平。

「波動性是市場的天然特性，低波動是不正常的，」彭博社引述紐約 Aston Capital Management LLC 首席執行官 Isaac Lieberman 的話稱。

不過，與美股波動性飆漲一倍多相比，匯市就顯得淡定太多了。華爾街見聞上周提及，匯市波動性仍大幅低於長期均值。

對此，法國農業信貸銀行（Credit Agricole）G10 外匯策略全球負責人 Valentin Marinov 認為，相比於 ETF 基金對於美國股市的影響力，各大外匯平台對於整體匯市的影響力要小得多，他們確保了更好的流動性，抑制了匯市波動性的攀升幅度。

對於外匯市場的波動性前景，路透社援引一位身在美國的銀行外匯交易員稱，在聯準會主席鮑威爾 2 月 28 日發表國會證詞之前，市場將一直搖擺不定。

『新聞來源／華爾街見聞』