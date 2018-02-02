傳騰訊夥京東、唯品會 砸100億人民幣購海瀾之家

騰訊 (0700-HK) 再度出手收購，這次目標為大陸一間男裝零售商海瀾之家(600398-CN)，在實體零售業與阿里巴巴(BABA-US 展開競爭。據路透引述知情人士表示，由騰訊領軍、包括京東 (JD-US) 及網絡服裝銷售平台唯品會 (VIPS-US) 的財團，將向海瀾之家投資 100 億元 (人民幣，下同)。

《星島日報》報導，知情人士指出，100 億元的投資額中，有 50 億元用作收購海瀾之家不足 10% 的股權，另外的 50 億元將用作設立一個工業投資基金，以協助海瀾之家的業務發展，交易最快於本周五 (2 日) 公布。

海瀾之家在上交所掛牌，目前市值約 513.97 億元。自周一 (1 月 29 日) 起停牌，待戰略投資方確定股份轉讓協議。該公司一直都是阿里旗下天貓的長期合作夥伴。騰訊、京東、唯品會對此拒絕置評，海瀾亦未予置評。

海瀾之家自 1 月 29 日停牌

分析師認為，騰訊這次購買線下商店，屬於其一貫策略，主要是為打通線上線下消費數據。預期同類的收購交易將陸續有來。雖然現階段尚未見騰訊在線下方面有突出表現，但騰訊在新零售領域的布局，對海瀾之家的長期發展有一定的促進作用。

香港《文匯報》報導，海瀾之家由周建平於 1997 年建立，據公司網站顯示，其有超過 5000 家門店，2017 年前 3 季的營業收入為 125 億元。

擁有 HLA 和聖凱諾等服裝品牌的海瀾之家，是阿里巴巴網絡賣場天貓商城的長期合作夥伴。1 月騰訊表示，將以 42 億元收購永輝超市 (601933-CN) 部分股權，同時，騰訊還考慮收購法國超市零售商家樂福中國業務的部分股權。

騰訊和京東 1 月聯合對唯品會投資 8.63 億美元，希望開發中國的年輕女性消費者市場，並獲得消費者和交易數據。京東是中國第 2 大電商，傳統上在家電的網絡銷售方面領先於阿里巴巴，但在服飾零售方面處在下風。