〈外銀看今年景氣〉看好台灣經濟 星展銀上調今年GDP至2.8%

繼瑞銀之後，星展銀行今 (13) 日也宣布，上調今 (2018) 年台灣經濟成長率 (GDP)，從原先的 2.5% 上調至 2.8%，而 2019 年的預估則維持 2.4% 不變。

星展銀行經濟學家馬鐵英指出，台灣去年受惠於全球經濟的周期性復甦，經濟 GDP 成長率為 2.8%，為 3 年來最強勁的成長表現，同時也優於星展集團原先所預期的 2.4%。

然而，台灣去年仍是亞洲地區（日本除外）成長最緩慢的經濟體。儘管出口需求復甦，內需則因受到人口高齡化、整體信心疲弱、缺乏強而有力的政策刺激等多重因素所影響，表現較不理想。



展望未來，經濟數據上均顯示台灣經濟強勁的成長動能，可望持續至今年第一季。以出口訂單為例，在去年 12 月有 17.5% 的成長，為 10 個月來最高，電子產業的訂單則成長 18.4%，更是 2014 年 10 月以來最大幅度的成長。



儘管近來 iPhone X 的銷售成績不盡理想，但前幾代機型 iPhone 7 與 iPhone 6s 的銷售比預期亮眼。同時，由於物聯網，人工智慧以及汽車電子的快速崛起，對於半導體以及其他電子零組件的需求也變得越來越多元。



馬鐵英表示，就台灣內需而言，隨著勞動市場的逐漸改善、基本工資的調升、房地產市場的觸底反彈、以及政府對於基礎建設的支出增加，今年的前景有望好轉一些，另外，加上短期的經濟順風仍然強勁，因此，星展集團上調 2018 年台灣 GDP 成長率，由原先的 2.5% 上調至 2.8%，對於 2019 年的預估則維持在 2.4% 不變。

而瑞銀日前也表示，看好全球主要經濟體成長率及今年台灣出口成長率，將 2018 台灣總體 GDP 預估成長率，從 2.3% 上調至 3.0%，2019 年體 GDP 預估成長率也由 2.5% 上修為 2.8%。

瑞銀投資研究高級分析師曾立認為，台灣 1 月所得稅調降和股市上漲，將使私部門消費年成長率預估為 2.5%，預估今年出口成長率將會較為溫和，而菸價與油價的上漲也為通膨帶來正面壓力，瑞銀預期今年總體通膨 1.5%，將於上半年逐漸上揚至第 3 季。