【異動股】無人駕駛板塊走強 兆新股份(002256-CN)漲近9%

午後，無人駕駛板塊走強，截止發稿，兆新股份(002256-CN)漲8.84%報4.68元，金固股份(002488-CN)大漲6.84%報12.49元，德賽西威(002920-CN)漲2.86%報36.99元，星宇股份(601799-CN)漲2.18%報47.38元，索菱股份(002766-CN)現報12.38漲2.06%，高德紅外(002414-CN)、路暢科技(002813-CN)等股跟漲。

消息面上，據英國金融時報網2月12日報道，卡車制造商正在開發自動駕駛技術。不再需要司機會給微利的貨運行業帶來巨大好處。但數百萬卡車司機怎麽辦?從谷歌的Waymo到豐田和通用汽車等老牌車企，不少企業正在競相開發無人駕駛乘用車。與此同時，卡車制造商也在悄然開發類似技術。

此外，随着無人駕駛技術大火，滴滴近來也在這一領域布局。《金融時報》上周曾披露，滴滴出行的兩輛無人駕駛汽車也已在公開道路上測試了幾個月，這一速度遠超想象。滴滴的合作企業觀緻汽車表示，觀緻汽車幾個月前就已經與滴滴展開合作。觀緻為滴滴提供測試用車，并將滴滴的軟件和傳感器集成到汽車中;滴滴這兩輛汽車是改裝的觀緻5 SUV，已在上海附近的測試道和公開道路上測試。

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