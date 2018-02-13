川普放棄10年內實現預算平衡計畫，赤字、利率高升問題接踵而至

【財訊快報／陳孟朔】外電報導，美國總統川普將宣佈一項新的預算計畫，這項計畫將放棄之前共和黨的目標—在未來 10 年實現預算平衡，改為在未來 10 年削減赤字 3 兆美元。這項新的計畫將會引發一系列的削減支出的措施。川普的 1.5 兆美元的減稅計畫去年末得到國會的通過以推進，並在上週簽署了為期兩年的預算協定。這份預算協定將聯邦政府的支出限額上調 5000 億美元，將暫停國家債務上限延期 1 年。此外，減稅計畫將會給美國增加 1 兆美元的年度預算赤字。



此外這份預算案提出要在未來 10 年完全消除預算赤字，實現政府收支平衡。不過，到本週一這個宏偉目標已被徹底遭推翻。



川普接下來將把重心放在重建國家基礎設施 (基建) 並改革國家的貿易政策。在他週一公佈的具體的支出計畫中，一大亮點就是他決定不再致力於在 10 年內平衡預算。



彭博資訊引述知情人士報導，川普計劃未來十年編列 2,000 億美元聯邦資金，多數是種子資金，希望能藉此鼓勵各州政府和民間出資，改善鐵路、機場、公路和供水系統。白宮預估上述資金可望帶進 1.5 兆美元的新投資資金。



川普計劃 12 日與各州州長、市長、州議員討論基建計畫，並排定 14 日在白宮會見朝野政黨國會領袖，接下來川普和美國政府高階官員也會赴全美各地宣傳基建計畫。



彭博資訊報導指出，這項基建計畫的大原則，是由各地承擔多數基建計畫財源，因此聯邦政府的最佳角色就是協助各地找出穩定財源，並把政策重心擺在簡化聯邦批准流程，川普希望聯邦政府的批准時間能縮短至兩年。



目前外界不清楚聯邦政府的經費從何而來，白宮表示，上述 2,000 億美元將透過刪減年度預算支出挖出財源，本周川普將把預算案送交國會。但上周國會同意打破預算上限，同意未來兩年多花 3,000 億美元，代表白宮預算案參考的數據已經過時。



美國白宮預算管理局主任穆瓦尼警告，國會新通過的預算案決定大幅增加支出，將今年預算赤字高升，並使利率「激升」。



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