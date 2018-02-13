MSCI調整台股權重2降1升 台積電權重遭降最多

雖然台股已經封關，但是 MSCI 今 (13) 日還是宣布調整台股權重，台股在本次 MSCI 調整權重中，在「MSCI 全球新興市場指數」權重由 11.48% 下調至 11.47%，調降幅度為 0.01%，「MSCI 亞洲除日本指數」權重由 13.31% 下調至 13.30%，調降幅度為 0.01%，在「MSCI 全球市場指數」權重由 1.37% 上調至 1.38%，調升幅度為 0.01%。最新權重將在 2/27 收盤生效。

至於 MSCI 台灣指數成份股方面，本次沒有新增刪除，指數成分股將維持 90 檔，並有 16 檔成分股調整在外流通股數，本次權重調升最多的成分股為南亞科，調升 0.14%，其權重為 0.43%，權重調降最多的成分股為台積電，調降 0.07%，其權重為 32.95%。

回顧台股過去 MSCI 調整狀況，去 (2017) 年 11 月台股罕見在全球新興市場指數、MSCI 亞洲除日本指數、MSCI 全球指數的權重全面獲得調升，創下 2013 年第 3 季以來首見。且台股在全球新興市場及亞洲除日本外的二項指數的權重亦出現「連二升」。不過今天公布的調整，僅有 MSCI 全球市場指數獲得上調，成為「連二升」，但是，全球新興市場及亞洲除日本外的二項指數則都遭到調降，中止連升紀錄。

元大摩臺基金經理人林良一表示，本次 MSCI 季度調整，以「MSCI 全球新興市場指數」觀察，本次調整各國家權重相較以往並沒有太較明顯的變動，此次權重調升最多的國家為印度，權重增加了 0.06%；而本次權重調降最高的國家為智利，權重被下調 0.02%。此次印度為權重調升最多的國家，然而印度指數並無新增刪除成分股，主要原因是整體市值成長大較其他國家明顯所致。

此外，本次 MSCI 台灣指數扣除剔除成分股的自由流通市值後，台股整體自由流通市值微幅下降，使得台灣在「MSCI 全球新興市場指數」的權重由原先的 11.48% 下降至 11.47%。

林良一分析，目前全球經濟仍保持穩健的成長動能，台灣受惠景氣復甦的態勢持續活絡，貿易量成長可望加快，有利電子類與傳統產品的需求持續成長，經濟體質仍然強勁。然而受美股近期急挫影響，台股亦連動下跌，長期處在低水位的波動度獲得相當程度的釋放，短期台股可能還是會處於於震盪格局，然而待市場情緒獲得適當的宣洩後，中長期台股行情將回歸基本面體質發展。

