日商伊藤忠獲准承接37%台北101股權 頂新樂觀其成

經濟部投審會今 (14) 日核准日商伊藤忠商社以約 6.65 億美元 (約新台幣 196 億元)，接手頂新原持有的台北 101 大樓 37.1742% 股權案，頂新集團今天對此表示，樂觀其成。

日商伊藤忠商社的獲准接手頂新集團所持的台北 101 股權，也將成為台北 101 的首位外資法人股東，頂新集團今天對此指出，日商伊藤忠商社是一世界性的集團，由伊藤忠商社的入股台北 101 金融大樓，將為台北 101 大樓的走向國際化帶來正面的助益，也等於為台北 101 大樓找到很好的投資人，頂新對此樂觀其成。

頂新集團是在 2009 年陸續自國內投資人手中購入約 37% 的台北 101 股權，但在 2014 年食用油風暴後決定出脫，之前馬來西亞 IOI 集團及其他海外資產管理公司黑石集團均曾有意接手，但遇阻力而知吹。而今天日商伊藤忠商社獲准承接頂新集團釋出的台北 101 大樓股權，如順利交割，將成為台北 101 大樓的首位外資投資人，也是第 2 大股東。

頂新集團及旗下的康師傅一直與日商伊藤忠維持密切的合作及投資關係，且日商過去分別投資持有頂新集團及康師傅的股權；日本三洋食品在 1999 年投資康師傅公司，而 2008 年日本伊藤忠商社則以約 7.1 億美元投資持有頂新集團約 20% 的股權。