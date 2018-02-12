因應價值轉型布局 友達新增永續發展總部、永續長職務

因應長期發展策略及加速價值轉型，友達 (2409-TW) 今 (12) 日宣布新人事組織，將新設永續發展總部及永續長職務，由現任人力資源總部副總經理古秀華接任，資深協理林恬宇將升任為副總暨移動產品事業群總經理，副總陳弘祥將轉調企業發展室；新人事組織案將自今年 3 月 1 日生效。



董事長暨執行長彭双浪表示，面對快速變遷的外在環境及日趨激烈的全球競爭，公司組織必須持續不斷的變革及創新。友達長期投入專業人才的培育工作，藉由計畫性的職務輪調及組織調整，讓優秀經理人拓展跨領域思維及提升管理格局，以因應未來挑戰及發展需求。

他強調，這次布局將能強化組織的即戰力及競爭力，為公司的經營成長注入新動能。此外，為讓企業永續發展與營運核心策略更緊密的結合，正式設置永續長職務；透過積極落實永續發展，發揮社會影響力，為利害關係人創造更多的價值，使公司成為永續經營的卓越企業。



友達表示，即將升任副總暨移動產品事業群總經理的林恬宇為中原大學工業工程所碩士， 1998 年加入友達，歷任製造及品質管理等工作，並曾轉調至明基材料擔任總經理職務。林恬宇 2015 年回任友達後，先後負責掌管視訊產品事業群產品事業單位及太陽能事業總部；公司期望借重其豐富的專業知識與實務經驗，帶領移動產品事業群更上一層樓。



原負責移動產品事業群的陳弘祥將轉任企業發展室副總經理，擔綱發展策略的擬定及推動，同時也將帶領智權管理及專利布局工作。陳弘祥歷練製造、視訊產品行銷業務及移動產品事業整體營運等不同領域的管理職位，累積深厚的產業經驗，將能協助掌握市場趨勢及發展契機。



友達指出，永續發展總部為基於永續經營的核心理念所新設專責管理單位，將由新任永續長古秀華負責，統籌企業永續發展的策略方向、利害關係人管理及溝通、及企業永續文化的建立及推廣。期望以永續長為核心，透過具體的目標與實踐，將更多的永續發展動能推展至各個層面。

友達 1 月合併營收 262.1 億元，月增 1.4%，年減 7.6%；1 月整體大尺寸面板出貨量包括液晶電視、桌上型顯示器及筆記型電腦面板等約 953 萬片，年增 1.1%；中小尺寸面板出貨量約 1665 萬片，月增 2.5%。

友達預期首季大尺寸出貨季減約 4-6%，平均 APS 季減約 1-3%，中小尺寸出貨季減約 7-9%，產能利用率維持 95% 以上高水位；至於今年面板供需，總經理蔡國新指出，今年全年供需相對比較平穩，從需求面預估，全年面積需求增加幅度約 6-8%；至於供給面部分，預期有效產能的增幅與需求增幅相當，約 6-8%。