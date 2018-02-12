長榮再簽12艘全新大型貨櫃輪租約 後年Q3起租

貨櫃航商長榮海運 (2603-TW) 今 (12) 日宣布與日本船東正榮汽船株式會社簽訂合約，承租 12 艘可裝載 11000 只 20 呎標準貨櫃的全貨櫃輪，預計於 2020 年第 3 季至 2021 年第 4 季陸續竣工起租。

除了今日宣布的租船計畫，長榮海運日前也與韓國三星重工簽約，訂造 8 艘 11000 TEU 級貨櫃輪，子公司「青標海運公司」和「長榮香港有限公司」各持有 4 艘，預計於 2020 年第 1 季至 2021 年第 2 季陸續交付營運，顯示長榮正透過購船和承租新船全力布局逐漸轉好的貨櫃海運市場，期藉由汰舊換新更強化競爭優勢。

長榮進一步說明，這項租船計劃是依據子公司「青標海運公司」和「長榮香港有限公司」1 月 12 日董事會的決議，目的是因應未來營運需求，由 2 家公司各承租 6 艘。

而此次新租船身較歐亞主要航線的超大型船舶短，可提升進出港口及靠泊碼頭作業的靈活度，並可通行巴拿馬運河，未來在航線投入的選擇將更有彈性。

長榮現有的營運船隊約 200 艘貨櫃輪，總運能逾 110 萬 TEU，隨著這些新船交付，長榮也將同步歸還租約到期的老舊租船，運能不至於快速增加太多。