富喬投入2.13億元買回1萬張庫藏股 執行率100%

PCB 上游玻纖紗及玻纖布廠富喬 (1815-TW) 執行庫藏股到今 (12) 日屆滿兩個月的執行期，富喬本次買回的執行率 100%，富喬今日公布共投入 2.13 億元買回 1 萬張庫藏股，平均每股買回均價為 21.32 元。

富喬股價今天收盤價報 20.15 元，以去年 12 月 12 日執行庫藏股首日的收盤計算，富喬股價漲幅 20.15%，且富喬買回的這 1 萬張庫藏股，平均每股買回均價 21.32 元，也高於今天的收盤價。

富喬主管指出，本次買回的這 1 萬張庫藏股，將在 6 個月內完成註銷股本。

富喬 1 月營收為 4.04 億元，月增 8.62%，年減 2.26%，由於目前整體玻纖市場供應缺口仍存在，富喬在台玻纖布織布廠在春節期間將正常上班生產以應需求。

富喬 1 月營運表現中，由於富喬生產的玻纖紗有 40% 供自用，隨著玻纖紗因虎尾廠供給量拉升，因此有助公司織布廠原料供給與產出，使得今年 1 月營收將明顯優於去年 12 月的 3.72 億元，月增 8.62%。

富喬去年第 4 季營收 10.54 億元，季減 20.46%，年減 8.32%，主要是去年 12 月起玻纖紗市場供應缺口擴大，造成玻纖布出貨量減少。富喬去年全年營收 48.12 億元，年增 0.29%。

富喬在去年第 3 季營收以 13.25 億元創新高，毛利率 32.11%，稅後純益 2.04 億元，單季每股純益為 0.48 元。累計前 3 季營收為 37.59 億元，毛利率 30.39%，稅後純益為 4.87 億元，每股純益 1.16 元，已超越 2016 年全年獲利。