〈友達法說〉首季面板報價仍未止跌 中小尺寸面板出貨季減7-9%

友達 (2409-TW) 今 (7) 日召開法說會，去年第 4 季受面板價格下跌影響，毛利率及營益率雙雙下滑，單季稅後純益 42 億元，季減 52.6%，今年第 1 季面板報價仍未止跌，預期首季大尺寸出貨季減約 4-6%，平均 APS 季減約 1-3%，中小尺寸出貨季減約 7-9%，產能利用率維持 95% 以上高水位。

友達指出，第 1 季大尺寸面板出貨減少，主因淡季歲修及農曆年影響；有關今年總體市場供需，總經理蔡國新指出，今年全年供需相對比較平穩，從需求面預估，全年面積需求增加幅度約 6-8%；至於供給面部分，預期有效產能的增幅與需求增幅相當，約 6-8%。

蔡國新表示，去年下半年整個面板價格呈現下跌，讓品牌有較大的促銷空間，適當適時的價格調整，可以讓總體市場呈現比較健康的狀態，去年第 4 季終端銷售逐漸回溫。

他表示，今年有幾個運動賽事接連舉辦，可望能刺激需求，成熟市場也進入 LCD 電視換機周期，特別是電視大尺寸化跟規格升級的趨勢。

蔡國新說，加上各個應用，不僅是消費市場、商用市場的應用，總體在面板的平均尺寸上還是會持續增加，從需求面預估，全年面積需求增加幅度約達 6-8%。

在供給面部分，他認為，今年全球產能還是持續擴增，但是新世代產線需要一些學習曲線，既有產線也在進行尺寸放大，產品規格升級，做一些必要的製程轉換，預期在良率及生產效率拉升上應該需要一段時間，但如果順利的話，有效產能的增幅與需求增幅相當，約 6-8%，今年全年的供需相對比較平穩，尺寸放大超過 1 吋以上。