〈狗年企業徵才〉電信搶人大作戰 AI、物聯網、資安人才夯

電信業面臨傳統電信業務衰退的挑戰，近年來紛紛往新事業發展，因此需要更多的專業人才加入，今年電信三雄都將有大規模的徵才動作，積極引進新生力軍，中華電 (2412-TW) 集團預計招募 1600 名新血加入，遠傳 (4904-TW) 也有千名生力軍的需求，因應新業務的發展需求，電信業徵才鎖定 AI、資安、物聯網、大數據等人才。

中華電董事長鄭優先前就透露，未來幾年將面臨員工退休潮，今年針對人力結構的改變，將由專責單位進行評估及規劃，以因應未來新業務發展趨勢，他表示，今年全集團將徵才 1600 人，主要鎖定 AI、資安、大數據、IT 等領域，除對外招募外，也會自己培養。

鄭優說，未來幾年的退休潮，主要是過去嬰兒潮時進來的員工，今年是 1953 年出生的員工，人員包括技術及業務等部門；目前內部正在全面性盤點，針對未來幾年人力結構改變重新規劃，搭配業務發展方向。

他表示，在人才方面，下階段重要業務包括 5G、IoT、AI、大數據、資安及 IT 等，爭取相關人才很重要，且除吸引現有人才，也會自己培養。

遠傳同樣也啟動年度徵才規劃，今年將對外招募 1000 名生力軍，積極布局商業分析、數位科技、AI、物聯網、資訊安全、雲端創新服務、電子商務、電子錢包、及資通訊相關服務。

台灣大指出，今年度將強力徵求資料分析師、應用系統工程師、資訊安全工程師、OTT 軟體工程師、新創服務業務發展及行銷人員、新創服務策略規劃人員、通路銷售 / 訓練規劃人員、通路 / 企業客戶業務代表、直營門市儲備店長等，除鎖定具有服務熱誠及創新精神各類有經驗專業人才，也歡迎社會新鮮人加入。

台灣大強調，一直落實以績效為依歸的薪酬獎勵措施 (pay for performance)，提供極具市場競爭力的薪資、年終獎金等激勵性獎酬，並提供完善的福利和教育訓練制度。